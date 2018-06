Blockchain slibuje boj proti podvodům v realitách i korupci ve státní správě

Nově vzniklé sdružení Blockchain Connect Czech Alliance chce v rámci České republiky přispět k rozvoji technologie blockchain v ekonomické sféře i veřejné správě. Podobná databáze může v budoucnu například pomoci předejít podvodům při nákupu nemovitosti nebo auta a ohlídat kontrolu bezpečnosti potravin. Mezi zakládající členy aliance patří akcelerátor blockchainových projektů Adel, poradenská společnost PwC, technologická firma IBM a právnická kancelář Squire Patton Boggs.

Popularita technologie blockchain přišla s rychlým rozšířením kryptoměn, kde funguje jako jakási účetní kniha. Technicky jde o decentralizovanou databázi, která uchovává neustále se rozšiřující počet záznamů. Zároveň je dokáže chránit a anonymizovat. Podobné databáze ale mají mnohem širší škálu využití, a právě na tyto příležitosti se chce zaměřit nově vzniklá aliance.

„Naším cílem je v prvé řadě osvěta, tedy vysvětlit, co je a není blockchain a ukázat jeho praktické využití. Rádi se budeme podílet na digitalizaci celé společnosti a využití tohoto nástroje v ekonomické i veřejné oblasti,“ popisuje ambice skupiny Jan Lamser z blockchain inkubátoru Adel.

„Máme ambici nejen lokalizovat naše globální řešení do českého prostředí, ale i nalézat a podporovat inovativní české partnery a umožnit jim přístup na mezinárodní trhy,“ přidává konkrétní motivaci k založení aliance Jiří Batěk, ředitel divize infrastrukturních služeb IBM.

Jednou z výhod využití blockchainu je snížení administrativní zátěže jak na straně firmy, tak na straně zákazníka. Dalším aspektem této technologie je vysoká míra zabezpečení těchto řešení a jejich transparentnost.

„V obchodních modelech vystupuje řada subjektů, které hrají různé role. Ne vždy mezi nimi panuje důvěra, a proto se zajišťují papírovými smlouvami. Právě blockchain umí tuto důvěru jednoduše a digitálně zabezpečit,“ dodává Petr Ložek, vedoucí partner Consulting PwC ČR.

Možnou překážku pro globální zavedení technologie blockchain může představovat nedostatečná motivace všech zúčastněných stran. Jak upozorňuje Danica Šebestová, partnerka advokátní kanceláře Squire Patton Boggs: „Pro úspěšné uvedení technologie blockchain do praxe je nutná spolupráce všech zúčastněných stran, kteří se na takovém řešení chtějí podílet a dokážou z něj i profitovat. To je i naše ambice – nalézt pro jednotlivé případy optimální, jednoduché a přitom bezpečné řešení.“

Ať už se podíváme do oblasti nemovitostí, finančních služeb, automotive, zdravotnictví nebo potravinářství, ve všech těchto odvětvích může tato technologie najít své uplatnění. Administrativa v logistice například silně zatěžuje mezinárodní obchod, kdy si řada subjektů mezi sebou vyměňuje papírové dokumenty. S technologií blockchain mohou nahlížet do elektronické dokumentace jednoduše všichni najednou. Podle studie The World Economic Forum: Enabling Trade Valuing Growth Opportunities 2013 přitom může snížením překážek v mezinárodní přepravě dojít až k 15% růstu mezinárodního obchodu.

Podobné přínosy lze hledat také v rámci kontroly bezpečnosti potravin, kdy si každý může ověřit původ a kvalitu surovin, nebo na realitním trhu. Pokud si dnes chcete koupit byt na hypotéku, trvá veškeré papírování a obíhání banky s katastrem asi 70 dní. S blockchain řešením je ale vše vyřešené během několika málo dní.

V automotive sektoru může zase vhodná databáze předejít riziku stočeného tachometru nebo podvodu s neoriginálními náhradními díly. Stejně tak, pokud se ve vozech objeví nějaká vadná součástka, půjde velmi jednoduše dohledat, která auta konkrétně jsou poškozená, a do servisu pak postačí svolat jen velmi malé procento vozidel.