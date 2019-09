Blockchain? Zbytečný humbuk pro nic, tvrdí Gartner

Během následující dvou až tří let začnou všichni velcí vývojáři ERP a CRM systémů poskytovat schopnosti blockchainu jen coby rozšíření svého sofwaru a SaaS produktů. Ve své nové studii to tvrdí Gartner.

Také předvídá, že ve stejné době v důsledku fragmentace blockchainových standardů pravděpodobně zpomalí osvojování si DLT společnostmi poskytujícími finanční služby, které v uplynulých měsících technologii zkouší v rámci nejrůznějších pilotních projektů. U těch také dle studie zůstane, dokud nebudou standardy ustaveny.

„Mají snad firmy podporovat různé blockchainů? Kde na to vezmou?“ táže se řečnicky jeden z autorů studie Dale Kutnick. „Je nepravděpodobné, že se někdy podaří ustavit jen jeden standard. Bude jich víc, nejspíš jeden hlavní a dva vedlejší, ale určitě by neměly být víc jak čtyři.“

Firmy, které už dnes pracují s několika různými blockchainovými platformami, by si dle něj měly uvědomit, že za pět let nejspíš ani jedna z nich nebude průmyslovým standardem a měly by se tak připravit na změnu. Gartner také varuje, že ledgery budou muset být integrovány do stávajících ERP, CRM a dalších systémů.

„Pokud jste FedEx, Alibaba nebo Amazon, můžete to risknout a blockchain zkusit. Anebo můžete počkat,“ říká Kutnick. „A jestliže jste uživatel – pojišťovna nebo banka – nejspíš si počkáte, až dodavatel vašeho softwaru, jako je Oracle, Microsoft nebo SAP, zveřejní blockchain coby rozšíření aplikace, abyste se nemuseli zabývat jeho integrací.“ Podle Kutnicka už velké firmy na vývoji takového rozšíření pracují.

Jeho kolega Fabio Chesini dodává, že finančnímu sektoru potrvá tři až pět let, než se podaří ustavit potřebné standardy. V současnosti si banky můžou vybrat z několika typů blockchainů, jejichž vzájemná interoperabilita je však problematická.

Právě proto je ustavení jednotících standardů naprosto klíčové. Autoři studie proto radí, že firmy by měly s implementací blockchainu vyčkat. „Pokud se podíváte, kdo kolem blockchainu vytváří největší hype, jsou to poradenské firmy: IBM, Accenture, KPMG, Deloitte anebo lidi jako Don Tapscott, k jehož blockchainové revoluci dosud nedošlo,“ uvádí Kutnick.

Podle něj je sice blockchain příslibem databáze, ve které obchodní partneři můžou sdílet neměnnou verzi dat (o zboží či transakcích), ve finále však nenabízí žádnou konkurenční výhodu. Naopak přístupem ke stejným datům v reálném čase postavení obchodních partnerů srovnává.

Vedle toho neveřejné blockchainy sice poskytují jistou iluzi decentralizace, dle Kutnicka jsou ale ve skutečnosti centrálně řízeny jediným subjektem. Takže i když firmy jako Facebook nebo JP Morgan Chase vyzdvihují decentralizaci a soukromí coby benefity blockchainu, realita je taková, že veškerá síťová oprávnění stejně spadají pod dohled jediné společnosti.

Ve finančním sektoru navíc společnosti musí počítat s cenou transakcí, kdy se poplatky za převody bitcoinů či Etherea mohou vyšplhat na 5% až 8%. A nepřipomenout nelze ani tolik diskutovanou volatilitu kryptoměn.

V praxi tak podle Kutnicka může docházet k tomu, že při nákupu například automobilu s využitím kryptoměn může jejich hodnota natolik zakolísat, že ještě před dokončením transakce bude cena naprosto jiná, než za jakou jsme se auto rozhodli koupit.

Kutnick si však všímá i toho, že zákazníci využívající platbu kryptoměnami jen velice málo spekulují s výkyvem jejich hodnot. A popravdě, platby kryptoměnami v současnosti tvoří jen mizivé procento z celkového počtu. Například internetový obchod Overstock, který platby kryptoměnami akceptuje už pět let, jich zaznamenává méně než 0,25 %.

Závěr? „Obecně jsme v otázce blockchainu momentálně skeptičtí. Především pokud jde o související krátkodobé přísliby. Ani já ani Fabio si nemyslíme, že pro vlády nebo podniky půjde o něco revolučního,“ uzavírá Kutnick.

Dle něj může blockchain přinést revoluci ve formě digitální fiat měny vydávané státem jako je například Čína, která už se touto možností zabývá. „Představte si, že by Čína takovou měnu zavedla a přiměla by Rusko nebo Írán, kterým vadí, že USA používá dolar jako zbraň, ji využívat. To by bylo teprve revoluční!“