České domácnosti obnovují počítače a nakupují druhý notebook

Průzkum společnosti Microsoft zaznamenal zvýšený zájem o nákup nových notebooků na českém i slovenském trhu. 85 % českých respondentů v nedávné době obnovilo svůj notebook nebo plánuje zakoupit nový. Na Slovensku je to dokonce 92 % oslovených.

V posledních dvou letech si nový notebook pořídilo 34 % českých uživatelů a více než polovina oslovených uživatelů jej plánuje zakoupit do dvou let. Domácnosti si pořizují i druhé notebooky do rodiny. Notebooky nakupují převážně mladí lidé, vysokoškolsky vzdělaní uživatelé a lidé, pro které jsou IT technologie koníčkem. Uživatelé preferují nákup v e-shopech.

Zájem o notebooky mezi českou populací neustále roste. Aktuálně již vlastní notebook 86 % domácností. Výzkum nákupního chování uživatelů také potvrdil, že 34 % oslovených zakoupilo nový notebook v posledních dvou letech a zájem o koupi notebooku se stále zvyšuje. Dokonce více než polovina uživatelů plánuje koupi nového notebooku nejpozději do dvou let.

Na Slovensku je zájem o notebooky dokonce ještě vyšší, přestože zde alespoň jeden notebook vlastní 92 % representativního vzorku domácností.

Češi rádi nakupují notebooky z pohodlí svého domova. Až 58 % uživatelů zakoupilo notebook v posledních dvou letech právě v e-shopech. Výběr vhodného notebooku není jednoduchou záležitostí, neboť každý uživatel má jiné a zcela individuální požadavky.

Čechům obvykle trvá nákup 2,8 týdne. Ženy dle výzkumu vybírají vhodný notebook delší dobu než muži. Taktéž lidé, pro které jsou IT technologie koníčkem, hledají správný notebook déle z důvodu vyšších požadavků. Hlavním kritériem pro výběr notebooku již nejsou pouze technické parametry, cena nebo operační systém. Stále více uživatelů klade důraz také na design, váhu nebo velikost notebooku.

„Notebooky se, stejně jako jiné technologie, stávají součástí životní stylu. Lidé chtějí, aby notebook nejen dobře vypadal, ale zároveň byl i lehký, skladný a mohli si jej vzít kdykoliv s sebou. O vzhled a rozměry notebooku se více zajímají například studenti, IT nadšenci a vysokoškoláci,“ uvádí manažerka komunikace společnosti Microsoft Česko a Slovensko Lenka Čábelová.

Z výzkumu vyplývá, že nový notebook plánují nakoupit v nejbližší době převážně mladí lidé ve věku 18 až 29 let, dále IT nadšenci nebo osoby s vyšším vzděláním. Může za to skutečnost, že velká část domácností již nějaký notebook má a jeho výměnu plánují z velké části osoby se zájem o inovativní technologie.

Poptávka roste i u rodin s dětmi a Češi nakupují druhé notebooky do rodiny. Příjem domácnosti nemá na nákupní rozhodnutí zásadní vliv. Významný podíl kupujících tvoří i domácnosti s příjmem do 20 tisíc korun měsíčně, což ukazuje, že notebooky se stávají pro české uživatele dostupnější a běžnou pomůckou.

„V nabídce obchodů je možné nalézt nepřeberné množství modelů a značek. Můžete si vybrat různé notebooky s ohledem na své požadavky, výši ceny nebo jejich použití, ať už se jedná o první notebook pro děti nebo profesionální notebook k práci. Jako klíčový technický parametr pro výběr počítače bych zvolila SSD disk a dále pak moderní vzhled a dotykovým displejem pro snadné ovládání. Lidé často vybírají notebook jako vánoční dárek pro své blízké,“ říká Šárka Vostarková, produktová manažerka Windows pro spotřebitelský segment společnosti Microsoft.

Zájem o koupi notebooků je podpořen i růstem počtu malých podnikatelů a živnostníků, na hlavní nebo vedlejší pracovní činnost, kteří potřebují nový a výkonnější notebook ke své práci. Dalším stimulem k nákupu jsou atraktivní cenové nabídky. Ty využívají převážně IT nadšenci nebo lidé ve věku 40 až 49 let s příjmem nad 50 tisíc. Aktuálně zvyšují poptávku po noteboocích předvánoční i jiné slevy, neboť se notebook stává oblíbeným vánočním dárkem, a to nejen pro studenty a děti.