Chybí 20 tisíc IT specialistů

Firmy si proto stále více své IT odborníky hýčkají, a personalistům nezbývá nic jiného, než tyto lidi lákat na lepší pracovní příležitost a přetahovat si je mezi sebou.

„Tento trend bude do budoucna pokračovat. Stále více nadnárodních společností vstupuje na český trh a ruku v ruce s tím dochází k vytváření nových IT centrál,“ říká Petra Ondrouchová, executive manager pro IT divizi personálně-poradenské společnosti Devire. Přebytek volných pozic tak nadále roste.

Obor informačních technologií proto provází nejen velký hlad po odbornících, ale také tlak na personalisty, kteří se na tomto poli pohybují.

„Práce v oblasti IT vyžaduje velkou trpělivost a zkušené recruitery. Důležité je umět kandidáta správně oslovit, navázat s ním úzký vztah a ten udržovat po celou dobu jeho kariéry,“ uvádí Petra Ondrouchová.

Personalisté oslovují IT odborníky už během jejich studií, nabízejí jim účast na různých projektech a workshopech, pomáhají se získáváním certifikátů. Vysokých škol, kde lze informační technologie studovat, je přitom v Česku řada. Velmi vysokou úroveň mají VUT v Brně a ČVUT v Praze, kvalitativně nezaostávají ani Masarykova univerzita v Brně, Technická univerzita v Ostravě nebo Palackého univerzita v Olomouci.

Firmy sídlící v Česku nejčastěji hledají Java vývojáře, .NET programátory, testery a QA inženýry.

„V posledních letech se zvýšila poptávka také po vývojářích mobilních aplikací Android a iOS,“ říká Ondrouchová.

Velký nedostatek pracovníků přispívá také k vysokým platům v této branži. Za nepsané minimum platí hranice 50 tisíc korun. Například u pozice IT architekt nebo vývojář Java/C++ se platové ohodnocení může vyšplhat na měsíčních 120 tisíc Kč hrubé mzdy. Nejvyšší platy bývají v Praze, ale ani Brno příliš nezaostává.

Například firemní ředitel IT podpory bere v Praze a Středočeském kraji mezi 120 a 200 tisíci korunami měsíčně, v Jihomoravském kraji se platy na podobných pozicích pohybují od 80 do 120 000 Kč. Manažer technické podpory si v Praze přijde na zhruba 90 000 Kč, v Jihomoravském kraji vydělá 80 000 Kč.

Velké firmy zaměstnávají IT pracovníky ve většině případů na hlavní pracovní poměr. Střední a menší firmy jsou více nakloněny tak zvaným kontraktorům, kteří působí na částečný úvazek nebo se účastní práce jen na určitém časově omezeném projektu.

Mnoho IT odborníků patří do řad mileniálů a ti od práce očekávají větší volnost a flexibilitu. Obvykle proto vyžadují možnost práce z domova.

„Když se rozhodnou pro změnu zaměstnavatele, zajímají se o to, s jakou technologií budou pracovat a jakého konkrétního projektu se mohou na novém působišti zúčastnit,“ uzavírá Petra Ondrouchová.