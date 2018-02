Co nás čeká do 30 let? Lékařští nanoroboti nebo roboti chytrější než lidé

V polovině ledna proběhla v Los Angeles konference „Abundance 260 Executive Summit“. Konferenci pořádá známý vizionář a podnikatel Peter Diamandis pro členy mezinárodní podnikatelské komunity Abundance 360. Nové technologie a výzvy příštího desetiletí na ní diskutovali uznávaní světoví vizionáři. autor -rd | Analýzy a studie | 15.02.2018