Čtyři podnikové trendy pro rok 2019

Jestliže rok 2018 byl rokem úniků dat, ten letošní by se dle odborníků měl nést ve znamení prevence budoucích kybernetických útoků.

Alespoň takové názory projevili technologičtí profesionálové, kteří se zúčastnili nedávného twitterového chatu @IDGTechTalk o podnikových technologických trendech pro rok 2019.

Nedávný průzkum IDG navíc potvrdil, že právě soukromí a bezpečnost jsou nejdůležitějšími trendy pro rok 2019 (45 % hlasů), které blízce následuje umělá inteligence (30 %), poté cloud (16 %) a nakonec blockchain (9 %).

„Věřím, že kybernetická bezpečnost bude v roce 2019 hrát prim,“ napsala technologická novinářka Siobhan Climerová během chatu. „2018 byl rokem datových úniků, 2019 bude, doufejme, rokem prevence dalších útoků.“

Brent Kirkpatrick, zakladatel firmy Intrepid Net Computing a počítačový bezpečnostní analytik rovněž souhlasil. V roce 2018 si podniky podle něj konečně začaly uvědomovat, že kdokoliv a cokoliv může být hacknuto. „A v roce 2019 bychom to měli napravit!“ Říká.

Hlavní prioritou by bezpečnost měla být i pro ten nejvyšší management, věří Mike D. Kail, technický ředitel v The Everest Project. „Činy, nikoliv slova, by byly skvělé,“ říká. „Pouze o tom mluvit není funkční bezpečnostní strategii.“

Zástupce firmy Adlib Software s Kailem souhlasil: „Doufejme, že v roce 2019 uvidíme vícero proaktivních strategií, v porovnání s předchozími roky.“

Jak zlepšit podnikovou bezpečnost?

Jak ale jde bezpečnost vylepšit? Pokroky v cloudu a blockchainu mohou organizacím pomoci v lepší ochraně dat, naznačuje Climerová v nedávné studii.

„Byť nejde o zbrusu nové technologické trendy – blockchain a cloud dominovaly i minulému roku – využití těchto nástrojů pro operační bezpečnost se pravděpodobně výrazně promění,“ píše.

Jessica Marie, ředitelka produktového marketingu ve Vera Security, také označila inovace za užitečné pro kybernetickou bezpečnost.

„Zajímavé jsou pro mě pokroky v oblasti kybernetické bezpečnosti, obzvláště u šifrovacích technologií a zabezpečení dat v cloudu a nástrojích pro spolupráci. Něco mi říká, že to bude, vzhledem k nedávným únikům a krádežím dat, velmi důležité,“ poznamenala během chatu.

Zásady pro správu dat budou ve zlepšování kybernetické bezpečnosti a soukromí dat hrát velkou roli, věří Tyler James Johnson, zakladatel a CEO firmy PrivOps. „Analytickým a datovým řešením také věřím,“ poznamenal. „Vnímám souvislosti mezi tím a datovou bezpečností. Pro mě bude rok 2019 tím rokem, kdy se vše vzájemně propojí.“

Kirckpatrick dodal, že regulace a správa soukromí je také důležitá – přičemž vlivem GDPR by se mohly změnit i americké zákony.