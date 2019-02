Děti stráví online i víc než sedm hodin denně. Omezit internet musí jejich rodiče

Průzkum se soustředil především na to, co děti na internetu dělají a s jakými riziky se mohou setkat. Zapojilo se do něj přes 2800 českých dětí a dospívajících ve věku 9 až 17 let.

Čísla, ke kterým vědci došli, jsou alarmující.

„Takové chování není zdravé, děti by se měly věnovat i jiným aktivitám, například chodit ven, do kroužků, sportovat a podobně. Důvod, proč tráví tolik času online, může spočívat v tom, že stejnou míru aktivity na internetu pozorují u svých vrstevníků nebo i v rodině,“ myslí si psycholog Michal Hummel.

Podle něj je proto především na zodpovědnosti rodičů hledat způsoby, jak omezit čas, který na internetu stráví.

Je proto dobré nastavit sobě i dětem jasná pravidla pro používání internetu. Lidé by si měli určit, kolik času chtějí v online světě strávit a jak ho plánují využít. V případě, že jim nedaří vymezená pravidla dodržovat, je možné využít některý z tipů, jak čas strávený na internetu omezit.

Jak být offline?

1) Pořídit si aplikaci, která zamezí přístupu k internetu

Kontrolu nad časem stráveným na internetu chce mít stále více lidí, proto vznikají nejrůznější mobilní aplikace nebo počítačové programy, které přístup do online světa omezují. Příkladem může být třeba aplikace Social Network Limiter. Uživatel si v ní snadno nastaví, kolik času chce trávit na sociálních sítích nebo jiných oblíbených webech. Ve chvíli, kdy stanovený čas překročí, aplikace přístup na internet automaticky zablokuje. Na počítači je pak možné vyzkoušet program Freedom. Ten dokáže přístroj na daný časový úsek odpojit od internetu úplně.

2) Odinstalovat sociální sítě z mobilu

Mnoho lidí uvádí, že zůstat offline se jim daří především díky tomu, že v chytrém telefonu nemají nainstalované aplikace sociálních sítí. Pokud totiž na mobilu nepípají nejrůznější notifikace, nemá většina lidí důvod ho ze stolu zvedat a bezmyšlenkovitě kontrolovat, co nového se v online světě odehrálo.

3) Vypnout počítač i telefon

Nejméně invazivní metodou, jak zkrátit čas strávený na síti, je jednoduché vypnutí telefonu i počítače. Radikálním řešením je potom telefon a počítač vůbec nemít. Zdaleka ne každý si ale takové řešení může dovolit.

4) Věnovat se jiným činnostem

Možností, jak se vyhnout zbytečnému surfování na internetu, je také zaměstnání se jinou aktivitou. V ideálním případě takovou, u které není možné mít telefon nebo počítač u sebe. Při plavání nebo lyžování člověk nemá šanci kontrolovat nová upozornění na Facebooku nebo Instagramu.

5) Vyhledat pomoc odborníka

V případě, že žádný z výše uvedených tipů nezabral a čas strávený na internetu se nepodařilo omezit, vyhledejte pomoc odborníka. Závislost na internetu může přinést do života pracovní nebo školní komplikace i mnohé psychologické obtíže.