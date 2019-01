Děti umí s internetem, ale logického myšlení se jim nedostává

„Už třináctileté děti umí výborně sdílet informace na internetu. Jsou schopné využívat nejnovějších aplikací pro komunikaci, pro sdílení fotek a videí. Jsou téměř neustále on-line a oproti starším dokážou rychleji a bystřeji na internetu vyhledat, co potřebují. Je však znát, že s tím naopak ztratily schopnost logického úsudku. Až příliš se v řadě otázek spoléhají na internet, místo aby přemýšlely a počítač využily jen jako pomocný prostředek při řešení problému. Samostatnost a schopnost nalézat vlastní řešení jsou přitom ceněnými hodnotami nejen kvalitních ICT odborníků,“ uvedl Martin Vodička, ředitel Soukromé střední školy výpočetní techniky (SSŠVT).

Ta vychovává „ajťáky“ od svého vzniku v roce 1994 a stojí také za celorepublikovou soutěží IT-SLOT, které se pravidelně účastní tisíce žáků 8. a 9. tříd z celé České republiky. Jejich výsledky tak organizátorům poskytují ucelený vhled do ICT znalostí českých dětí.

Do 9. ročníku soutěže se přihlásilo bezmála pět tisíc žáků. Jejich úkolem bylo vyplnit test s otázkami ze dvou oblastí – informační technologie a ve druhé polovině matematika a logika. A právě jednoduché početní úkoly, které jsou obecným předpokladem pro hlubší studium technických oborů, znamenaly pro většinu dětí ve věku od 13 do 15 let překážku.

„Soutěžní otázky se snažíme koncipovat tak, aby odpovědi nebylo možné zjistit pouhým vyhledáváním na internetu, to a počítačovou terminologii dnešní děti ovládají dokonale. Horší výsledky měly u otázek, které nutily jít trochu do hloubky a vyžadovaly logické uvažování. Například ‚Cena anglické libry je o polovinu vyšší než cena dolaru. Kolik liber představuje 30 dolarů?‘. Na to vám internet neodpoví a právě v podobných otázkách žáci každý rok v soutěži chybují nejvíc,“ poukázal Martin Vodička.

Vyrůstat společně s technologiemi není totéž jako jim rozumět. Ač jsou současné děti zkušenými uživateli počítačů, tabletů a chytrých telefonů, ke studiu technických oborů nebo programování se skutečně odhodlá jen hrstka z nich.