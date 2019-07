Firmy sází na data, ale jen necelá polovina z nich má správná

Průzkum také zjišťoval, jaké metody jednotlivé společnosti využívají pro analýzu dat. Pouze 15 % respondentů pracuje s pokročilými analytickými nástroji. Ani ne každý desátý pak využívá automatizovanou analýzu a jen sedm procent vsází na umělou inteligenci a machine learning.

Přes tři čtvrtiny dotazovaných firem přiznalo, že má oproti minulosti díky pokračující digitalizaci podniku k dispozici větší objem dat, se kterým může pracovat. Nicméně jen 43 % firem se domnívá, že má při rozhodování k dispozici správné údaje, jimiž se může řídit. Pouhá desetina společností vždy důvěřuje číslům, která mají k dispozici od svých analytiků, a dalších zhruba 40 % jim věří jen někdy.

Na jedné straně mají společnosti ohromné množství dat, které každým rokem narůstá, ale na té druhé s údaji neumějí pracovat a správně je analyzovat, aby z nich mohly jakkoliv profitovat. Jediná cesta, jak to mohou změnit, je investovat do správy a zabezpečení dat. To je prvním krokem na cestě k budování důvěry ve shromažďované údaje. Tím spíše patří-li zákazníkům a jsou-li osobního charakteru. K bezpečnosti dat pomůže dodržování předpisů GDPR a dalších iniciativ na ochranu soukromí osob.

Pokud je splněn první předpoklad, tedy zabezpečení údajů, pak přichází na řadu lepší analytické metody zpracování dat. Firmy by měly proškolit své zaměstnance a získat případně odborníky zvenčí, kteří umějí data správně interpretovat a také ovládají nové technologie, mezi něž patří i umělá inteligence. Díky tomu mohou společnosti získat správná data, kterým mohou důvěřovat a řídit se jimi při svých rozhodnutích, jež ovlivní jejich budoucnost a pomohou jim lépe se orientovat v přáních jejich zákazníků.