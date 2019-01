Globální IT výdaje vzrostou v roce 2019 o 3,2 procenta

„Přes nejistotu související s možným nástupem recese, nejasnostmi kolem Brexitu a hrozbě obchodních či celních konfliktů, vidíme jako nejpravděpodobnější scénář růst IT výdajů,“ říká John-David Lovelock, viceprezident výzkumu Gartner. „Probíhá nicméně řada dynamických změn, díky nimž se v budoucnu změní segmenty, které rostou nejvíce. Výdaje se přesouvají od těch nasycených, jako jsou mobilní telefony, PC a infrastruktura lokálních datových center, směrem ke cloudovým službám a zařízením internetu věcí (IoT). Zejména IoT zařízení oživují stagnující trh zařízení.“

„IT již není pouhou platformou umožňující organizacím provozovat své obchodní aktivity, stává se motorem, který bezprostředně hýbe obchodem,“ dodává Lovelock. „S tím, jak se digitální byznys a digitální ekosystémy posouvají vpřed, se stane IT prvkem, který drží byznys pohromadě.“

Důsledkem přesunu IT výdajů do cloudu, jež je dnes hlavním motorem IT výdajů, poroste zejména segment podnikových aplikací – v roce 2019 by mělo jít o 8,5 procenta. O dalších 8,2 procent tato oblast poroste v roce 2020 až na celkovou úroveň 466 miliard dolarů (viz tabulka). Rostoucí výdaje na podnikový aplikační software se projeví zejména nárůstem oblasti SaaS (software jako služba – aplikace v cloudu).

Odhad celosvětových výdajů na IT (miliardy dolarů)

Výdaje 2018 Růst 2018 (%) Výdaje 2019 Růst 2019 (%) Výdaje 2020 Růst 2020 (%) Systémy datových center 202 11,3 210 4,2 202 -3,9 Podnikový software 397 9,3 431 8,5 466 8,2 Zařízení 669 0,5 679 1,6 689 1,4 IT Služby 983 5,6 1 030 4,7 1 079 4,8 Komunikační služby 1 399 1,9 1 417 1,3 1 439 1,5 Celkem IT 3 650 3,9 3 767 3,2 3 875 2,8

Zdroj: Gartner (leden 2019)

Navzdory zpomalení na trhu chytrých telefonů poroste v roce 2019 i segment zařízení a to o 1,6 procenta. Největší a nejnasycenější trhy, jako je Čína, Spojené Státy a západní Evropa, jsou řízeny zejména cykly obnovy – pro Samsung je nejtěžší nabídnout dostatečně diferencované prémiové přístroje, zatímco Apple má potíže s poměrem cena-hodnota, což vede k tomu, že větší procento zákazníků zůstává u svých stávajících telefonů a trh v těchto regionech v minulém roce celkově klesl o 1,2 procenta.

Vývoj na trhu ovlivňuje vedle změn nákupního chování také změna požadavků na znalosti a schopnosti zaměstnanců týkající se nových technologií klíčových pro digitální byznys – například IoT zařízení.

„Téměř polovina IT zaměstnanců je v situaci, kdy nezbytně potřebují doplnit či zlepšit své znalosti a dovednosti související s digitálním byznysem. Jde o oblasti jako umělá inteligence, strojové učení, API a návrh platforem pro digitální služby či datovou vědu,“ dodává Lovelock.

V Česku porostou výdaje na IT v roce 2019 pomaleji – o 1,6 %. Podobně jako na globálním trhu porostou výrazněji výdaje na software (9,1 %) a IT služby (4,2 %), pokles je naopak očekáván u zařízení a infrastruktury datových center. Segment komunikačních služeb poroste jen asi o jedno procento.