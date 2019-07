Globální výdaje na IT porostou letos o 0,6 %

„Navzdory nejistotě související s Brexitem a hrozbou celních válek očekáváme, že výdaje na IT zůstanou přibližně na úrovni roku předchozího,“ říká John-David Lovelock, viceprezident výzkumu Gartner. „Míra růstu se v jednotlivých zemích dost liší, nicméně alespoň mírný nárůst by se měl týkat téměř všech trhů, které sledujeme. Výdaje v severní Americe by pak navzdory probíhajícím celním a tarifním konfliktům měly v letošním roce růst o 3,7 %, zatímco IT v Číně poroste jen tempem 2,8 %.“

„Ekonomický pokles v současné době není pravděpodobným scénářem pro letošní či příští rok, nicméně riziko hospodářského ochlazení je dostatečně velké na to, aby se promítlo do příprav a plánování. Technologičtí a produktoví ředitelé a manažeři by měli plánovat produktové mixy a provozní modely vhodné pro optimální pozicování portfolií v případě, že by k poklesu došlo,“ vysvětluje Lovelock.

Největší růst nastane v oblasti podnikového software – tento trh dosáhne v roce 2019 úrovně 457 miliard dolarů, což odpovídá 9 % meziročnímu růstu. Souvisí to zejména s probíhajícími změnami technologických portfolií v podnicích a přesunu investic od lokálně provozovaných funkcí ke cloudovým službám.

Celosvětové výdaje na IT, 2018 – 2020 (odhad), miliardy dolarů.

2018 Výdaje 2018 Změna (%) 2019 Výdaje 2019 Změna (%) 2020 Výdaje 2020 Změna (%) Systémy datových center 210 15,7 203 -3,5 208 2,8 Podnikový SW 419 13,5 457 9,0 507 10,9 Zařízení 712 5,9 682 -4,3 688 0,8 IT služby 993 6,7 1 031 3,8 1 088 5,5 Komunikační služby 1 380 -0,1 1 365 -1,0 1 386 1,5 Celkem IT 3 716 5,1 3 740 0,6 3 878 3,7

Zdroj: Gartner 2019

Během několika příštích let bude pokračovat vzestup cloudu coby hlavního provozního modelu a bude pod něj spadat rostoucí díl podnikových IT výdajů, zejména infrastrukturních systémů. Do minulého roku souvisely hlavní příležitosti v oblasti cloudu s aplikačním SW a outsourcingem byznys procesů (BPO). V tomto a nadcházejících letech ve větší míře zahrne další segmenty software včetně kancelářského, obsahových služeb a nástrojů pro spolupráci.

„Výdaje na tradiční technologické segmenty, jako jsou datové centra, se budou dále propadat,“ dodává Lovelock.

Pokračujícím celosvětovým trendem bude pokles podílu výdajů koncových uživatelů na celkových výdajích – děje se tak již několikátý rok v řadě zejména díky nasycení trhu a komoditizaci, zejména u PC, laptopů a tabletů. Díky cloudovým aplikacím mohou mít tato zařízení delší životní cyklus, neboť na jejich používání není třeba velký výkon. Důsledkem je očekávaný rekordní propad trhu zařízení v roce 2019 – o 4.3 % na 682 miliard dolarů.

„Na trzích již nejsou v podstatě žádní noví zákazníci – prakticky veškerá poptávka tak souvisí s výměnou či upgradem zařízení,“ říká Lovelock. „S prodlužujícím se životním cyklem kombinovaným s nástupem zařízení chytré domácnosti a IoT se výdaje spotřebitelů za technologie dále snižují.

V Česku očekávají analytici Gartneru v korunovém vyjádření mírný růst výdajů na IT o přibližně 1,3 % (na 219,2 miliardy Kč). Nejvýrazněji porostou segmenty software (o více než 3 miliardy Kč) a IT služeb (o necelé 3 miliardy Kč). Trh zařízení by měl v Česku klesnout o 2,5 miliardy Kč, přibližně o 0,5 miliardy klesnou výdaje na systémy datových center.