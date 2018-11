ICT v Česku za rok 2018: internet a zařízení

Klíčové informace poskytuje tabulka s popisem domácností v ČR, které mají přístup k internetu. Pětiletá statistika od roku 2013 do roku 2018 ukazuje výrazný vzestup: z pouhých 67 % v roce 2013 až na současných 80,5 %. Z čísel vyplývají další očekávaná, avšak neméně klíčová data: co se týče domácností bez dětí, tak jen 73,8 % má internet.

Avšak to je způsobeno především domácnostmi, ve kterých jsou pouze lidé nad 65 let, ty totiž mají přístup k internetem v pouhých 37,4 % případů (v roce 2013 14 %). Bezdětné domácnosti s osobami mladšími 40 let mají internet ve velmi vysokých 97,7 % případech (92 % v roce 2013).

Co se týče domácností s dětmi, internet má 97,8 % rodin přičemž rozdíl mezi rodinami bez dětí a s dětmi je statisticky zanedbatelný (dvě desetiny procenta).

Data tak potvrzují trend: mladí lidé a děti už se bez internetu prakticky neobejdou, zatímco starší generace má doma internet jen v o něco více než třetině případů.

Obdobně nepřekvapivé informace nabídne rozdělení dle příjmových skupin, přičemž první představuje nejnižší a čtvrtá nejvyšší příjmy. Ve třetí a čtvrté skupině se statistika posunula jen mírně, samozřejmě vzhůru: z původních 86,4, resp. 94,9 % na 96,5 % a již téměř nepřekonatelných 99,5 %.

Výraznější rozdíl nabídne druhá skupina: z poloviny domácností majících internet ve druhé nejnižší příjmové skupině (50,5 %) se číslo vyhouplo až na 78,8 %, což je trend pozitivní. Digitální kompetence, internet a počítač významně pomáhají právě v hledání lépe placeného zaměstnání.

Nejnižší příjmová skupina se z 29 % rozrostla na 47,1 %, což je sice stále velmi nízké číslo, ale i zde je vidět nutný pokrok.

Během pěti let se tedy situace bez výjimky posunula v tomto ohledu k lepšímu, internet je rozšířenější v každém typu domácnosti.

Co se týče využívaných zařízení, metrika ČSÚ zahrnuje stolní počítače, laptopy a kdovíproč také tablety. Ani zde se šok nekoná: nejvíce domácností má notebook (61,3 %), o něco méně stolní počítač (39,9 %) a ještě méně tablet (32,3 %). Procenta v součtu přesahují stovku, neboť některé domácnosti mají vícero typů zařízení najednou.

Zajímavým údajem však je, že více než polovina domácnosti s dětmi (55,1 %) má tablety, přičemž u 2 a více dětí jde už o 57,4 procenta. Domácnosti bez dětí mají tablet jen ve 23,5 % případů, u těch s věkovým rozložením starším než 65 let jde dokonce o pouhá 6,3 %.

Celkový počet tabletů je poměrně překvapivý: nejde zrovna o zařízení, která by se prodávala skvěle, snad s výjimkou iPadů Apple a Samsung Galaxy Tabů. Naopak jasná dominance laptopů se dala očekávat.

Výrazné zlevnění notebooků vstupní úrovně – použitelný nový laptop na práci a nenáročné aplikace jde bez problému koupit pod 10 tisíc korun – přispělo k významnému rozšíření, stejně jako jejich přenositelnost, skladnost a všeobecná praktičnost. Ono není se čemu divit: studenti se bez laptopu neobejdou a v mnohých podnicích jsou rovněž standardem nikoli stolní PC, ale firemní notebooky.