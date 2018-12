Investice do IT rostou, nejžádanější jsou datoví analytici

Operační rizika a compliance spolu s datovou bezpečností jsou dle průzkumu dvě hlavní témata pro vedení společností. To dokládá také zvýšená pozornost, kterou firmy věnují kybernetické bezpečnosti. Tuto oblast navíc posílilo nařízení GDPR, které vešlo v účinnost v květnu letošního roku.

V době průzkumu uvedlo 38 % organizací, že k datu účinnosti nebudou plně v souladu s GDPR, a předpokládají tak, že implementační projekty poběží déle. Téměř 70 % respondentů se navíc domnívá, že vedení firem nevěnuje zabezpečení IT dostatečnou pozornost. Jen 22 % IT ředitelů uvedlo, že má v souvislosti s kybernetickou bezpečností vyřešena hlavní rizika.

Shadow IT přestává být šedou zónou a stává se novou normou. U 44 % společností je více než desetina IT rozpočtu mimo kontrolu IT oddělení. Částečně je to i důsledkem cloudových technologií, které si zpravidla napřímo kupuje obchodní útvar. Do cloudu investuje ve značné míře přes 70 % společností (jen 4 % společností tyto investice neplánují). Oproti tomu zatím jen necelá čtvrtina společností investuje ve větší míře do umělé inteligence.

Do robotizace investuje nyní 32 % společností a dalších 18 % to v budoucnu plánuje. Strategickou prioritou pro IT nadále zůstává dodávat stabilní služby. V celkových číslech je na prvním místě zlepšování business procesů. Naproti tomu u digitálních lídrů vede vývoj inovativních produktů a služeb spolu se zaměřením na zákazníka.

Realizace IT strategií si žádá i patřičné znalosti a lidské zdroje. Více než 65 % organizací pociťuje nedostatek IT specialistů na trhu. Nejžádanější dovedností napříč společnostmi zůstávají především zkušenosti v oblasti big data a datové analytiky (46 %). Na druhé místo se nově dostala umělá inteligence (38 %), viditelný je nárůst potřeby agilních znalostí (22 %).

Výrazný pokles zaznamenal projektový management (z 34 % na 25 % za poslední čtyři roky). Současně se prohlubuje nedostatek odborníků pro IT bezpečnost. Zajímavostí je odlišná situace v rámci střední a východní Evropy, kde je z pohledu respondentů nejžádanější dovedností business analýza.

Studie „2018 Harvey Nash/KPMG CIO Survey“ vyšla již po dvacáté. V celosvětově největším průzkumu reagovalo 3 958 IT ředitelek a ředitelů, z toho 2 305 v Evropě včetně České republiky.