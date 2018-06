Jak velký byznys jsou počítačové hry?

Společnosti PayPal a SuperData nedávno dokončily hloubkový průzkum online nákupů digitálních služeb mezi 25 tisíci respondenty na 25 trzích (včetně České republiky). Průzkum odhalil zajímavé postřehy o chování hráčů. PayPal patří ve světě počítačových her k poskytovatelům řešení pro obchodníky i spotřebitele.

Hry se na globálním ročním objemu plateb přes PayPal podílejí částkou 12 miliard dolarů, oproti roku 2017 tak zaznamenaly nárůst o více než 23 %. Respondenti průzkumu z celého světa označili PayPal za preferovaný způsob platby za herní obsah. K této volbě je vede snadné používání a rychlost platby.

Podle zmíněného průzkumu společností PayPal a SuperData Čechy hodně baví akční hry. 45 % českých hráčů uvádí, že v posledních třech měsících hráli hru akčního typu. Těsné druhé místo v tomto souboji patří střílečkám: v posledních třech měsících si je podle svých slov zahrálo 44 % Čechů.

Co se týče struktury a obsahu her, mají čeští hráči (43 %) rádi hry s průvodcem („walkthrough“). Tento typ her obsahuje různé prvky videa, které hráčům pomáhají se zvládnutím konkrétních úkolů, takže hru snáz úspěšně dokončí. Mimo to si Češi užívají zábavné nebo humorné hry: 35 % respondentů uvedlo, že někdy sledují klipy nebo videomontáže z her zaznamenaných jinými hráči. Takový obsah bývá nejčastěji dabovaný nebo sestříhaný.

Pokud jde o živě streamovaný obsah nebo hry ve formě videa na vyžádání, sleduje je v globálním měřítku 45 % účastníků průzkumu. V Česku je ovšem takových hráčů podstatně méně a znatelný pokles je v tomto segmentu vidět také v dalších zemích střední Evropy: podobný obsah pravidelně sleduje jen 23 % Čechů, 40 % Maďarů a 34 % Poláků.

Z průzkumu vyplynulo, že zájem o konkrétní typy online her se liší podle věku respondentů. Mladší publikum od hry očekává okamžité uspokojení: hráči z věkové kategorie 18–34 let například vyhledávají videa „Let's Play“ se záznamy, které je provedou úskalími hry, častěji (ve 48 % případů) než starší hráči (28 %).

Podle údajů společností PayPal a SuperData se evropští hráči počítačovým hrám věnují buď každý den (35 %), nebo zhruba 1–3× týdně (29 %). V počtu hráčů, kteří se hraním baví každý den, přitom Evropa za zbytkem světa zaostává a je poslední. Nejvíce každodenních hráčů žije v oblasti Středního východu a Afriky. Čeští hráči jsou podle času věnovaného hraní rozděleni v zásadě rovnoměrně: 25 % uvádí, že hrají v kuse 1–2 hodiny, shodné procento tvrdí, že na jeden zátah prosedí u her 2–4 hodiny. Déle než 4 hodiny najednou stráví u hry 24 % nadšenců.

Pokud jde o finanční investice do her, největší podíl (zhruba pětinový) mají mezi Čechy hráči, kteří v posledních třech měsících za nákupy her ze svých oblíbených zdrojů online obsahu utratili mezi jedním a dvěma tisíci korun. Například ve Spojených státech mají přitom největší podíl (22 %) hráči, kteří za stejné období utratí ekvivalent přibližně 650 korun.

Z dalšího zajímavého zjištění z průzkumu společností PayPal a SuperData o chování hráčů vyplývá, že čeští uživatelé drží krok s globálními trendy a přecházejí na mobilní zařízení. Herní obsah na mobilních zařízeních pravidelně otevírá 61 % Čechů. Významný podíl ale v Česku stále mají i hráči, kteří hrají na noteboocích (53 %) a stolních počítačích (58 %).

V globálním porovnání s návyky hráčů po celém světě Češi i dnes upřednostňují klasické hraní na stolním počítači výrazněji než jejich kolegové v jiných zemích a oblastech. Ve světovém srovnání dokonce čeští hráči pravidelně ke hře využívají stolní počítače dvakrát častěji.