K pokroku nestačí AI, ale i změna ve vedení

Velmi rychlé pokroky v rozvoji umělé inteligence a dalších technologií urychlují vytváření inteligentních podniků a umožňují společnostem aktivně vstupovat do životů lidí. Vyplývá to z Accenture Technology Vision 2018, každoroční zprávy společnosti Accenture zaměřené na předpověď klíčových technologických trendů, které v příštích třech letech způsobí zásadní posuny v podnikání. Nutnou podmínkou úspěchu bude změna způsobu vedení firem – posun k růstu důvěry a zodpovědnosti.

Letošní zpráva nazvaná „Intelligent Enterprise Unleashed: Redefine Your Company Based on the Company You Keep“ (Rozvoj inteligentních podniků: přebudujte svou společnost na základech té současné), zdůrazňuje, jak převratný vývoj technologií, včetně umělé inteligence (AI), pokročilé analytiky a cloudu, umožňuje společnostem tvorbu inovativních produktů a služeb. Ale také mění způsob, jakým lidé pracují a žijí. To následně mění vztahy firem s jejich zákazníky a obchodními partnery.

V rámci Technology Vision společnost Accenture provedla průzkum mezi více než 6300 vedoucími pracovníky v oblasti podnikání a IT na celém světě. Více než čtyři z pěti respondentů (84 %) souhlasí s tezí, že prostřednictvím technologií společnosti plynule vstupují do denního života lidí.

Například společnost Amazon se svými rozsáhlými online aktivitami, ale i díky svému zařízení Echo a robotické asistentce Alexe začlenila do života lidí do takové míry, že developeři v nových bytových komplexech stavějí inteligentní uzamykatelné skříňky Amazonu umožňující kurýrům doručovat zboží, i když nikdo není doma.

„Technologie jsou nyní pevně zakotveny do našich každodenních životů a přetvářejí velkou část společnosti,“ uvedl Paul Daugherty, globální ředitel pro technologie a inovace společnosti Accenture. „Tak jako se vyvíjela města okolo přístavů a později kolem železnic, nebo se lidem změnil život s příchodem elektřiny, dnešní svět se přetváří digitálními inovacemi – a prostřednictvím společností, které tyto služby poskytují. To vyžaduje nový druh partnerství, které se zakládá na důvěře a sdílení velkého množství osobních informací.“

Podle zprávy je tato technologická transformace jedinečná v tom smyslu, že je změna poprvé oboustranná. Lidé nejenže používají výrobky a služby firem, ale zároveň firmy zásobují informacemi a dávají jim k nim přístup. Tento stupeň „integrované inovace“ a důvěry vyžaduje hlubší vztah – opravdové partnerství založené nejen na výrobcích dané společnosti, ale i na jejích cílech a hodnotách. S tímto oboustranným partnerstvím pak přicházejí nové odpovědnosti - k zákazníkům, obchodním partnerům a společnosti jako celku - vyžadující nový způsob vedení.

Progresivní firmy chápou, že tato nová společenská očekávání mohou být transformována na silné stránky podnikání. Využívají vzájemné interakce a budují tak partnerství se zákazníky, zaměstnanci, vládou a veřejností. To má dosah až za hranice zákaznické nebo maloobchodní oblasti.

Například společnost Tesla je partnerem vlád a pomáhá jim urychlit rozvoj směrnic, které je třeba vytvořit pro provoz autonomních vozidel. Dalším příkladem je společnost Siemens, která poskytuje svůj operační systém internetu věcí MindSphere, který může být použit pro různé druhy aktiv, jako jsou výrobní zařízení, součásti inteligentních sítí nebo zařízení pro výrobu energie. Vytváří tak nová partnerství a začleňuje se do struktur svých obchodních partnerů.

Technology Vision určuje pět hlavních technologických trendů potřebných pro úspěch v podnikání v dnešní digitální ekonomice:

AI pro lidi: Podpora AI ve prospěch obchodu a společnosti . Rozvoj schopností umělé inteligence má vliv na životy lidí. Firmy, které chtějí vydělat na potenciálu AI, si musejí být tohoto vlivu vědomy, musejí AI podporovat a jednat jako zodpovědní zástupci svého podnikání.

. Rozvoj schopností umělé inteligence má vliv na životy lidí. Firmy, které chtějí vydělat na potenciálu AI, si musejí být tohoto vlivu vědomy, musejí AI podporovat a jednat jako zodpovědní zástupci svého podnikání. Rozšířená realita: Překonání vzdálenosti . Virtuální a rozšířená realita (augmented reality) jsou technologie, které transformují způsoby žití a práce lidí tím, že odstraňují vzdálenosti mezi lidmi, informacemi a zkušenostmi.

. Virtuální a rozšířená realita (augmented reality) jsou technologie, které transformují způsoby žití a práce lidí tím, že odstraňují vzdálenosti mezi lidmi, informacemi a zkušenostmi. Pravdivost dat: Důležitost důvěry . Transformací na datový základ podnikání firmy nyní čelí novému druhu zranitelnosti: nepřesná, zmanipulovaná a zkreslená data vedou k narušení poznatků a ke zkresleným rozhodnutím. Pokud chtějí firmy tento problém vyřešit, musejí umět maximalizovat pravdivost a minimalizovat sklony k manipulaci dat.

. Transformací na datový základ podnikání firmy nyní čelí novému druhu zranitelnosti: nepřesná, zmanipulovaná a zkreslená data vedou k narušení poznatků a ke zkresleným rozhodnutím. Pokud chtějí firmy tento problém vyřešit, musejí umět maximalizovat pravdivost a minimalizovat sklony k manipulaci dat. Podnikání bez mantinelů : Postaveno na partnerství ve velkém . Růst byznysu závisí na technologických partnerstvích. Stávající systémy ale nejsou navrženy tak, aby podporovaly partnerství ve velkém měřítku. Aby mohly firmy zcela využít spojení s inteligentními podniky, musejí se nejprve od základu změnit.

: . Růst byznysu závisí na technologických partnerstvích. Stávající systémy ale nejsou navrženy tak, aby podporovaly partnerství ve velkém měřítku. Aby mohly firmy zcela využít spojení s inteligentními podniky, musejí se nejprve od základu změnit. Internet myšlení: Vytváření inteligentních distribuovaných systémů. Firmy sází na inteligentní prostředí pomocí robotiky, AI a neobvyklých zážitků. Avšak uskutečnění toho všeho bude vyžadovat nejen další dovednosti a schopnosti zaměstnanců, ale i modernizaci stávajících technologických infrastruktur.

„Prostřednictvím nových partnerství se zákazníky, zaměstnanci a obchodními partnery si firmy vybudují větší důvěru a budou se dále integrovat do společnosti, stanou se nepostradatelnými a podnítí tak svůj vlastní růst,“ prohlásil Daugherty.