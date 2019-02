Kam se bude ubírat IT v roce 2019?

Právě začínající rok se pro podnikové IT i pro technologie jeví velmi slibně. Digitální transformace zůstává pro podniky a organizace všech typů naléhavým úkolem a očekávat můžeme další zajímavý vývoj.

1. Nejúspěšnější IT organizace budou ty, které zůstanou nejrozmanitější

Inovacím - nejcennější komoditě v IT pro příští desetiletí - se nejlépe daří při rozmanitosti. Nejinovativnější IT týmy budou ty, které přijmou kulturu, kde budou moci všichni zaměstnanci přispívat svými nápady.

2. Na kultuře záleží více než kdy dříve

Významným přínosem je zavádění agilních přístupů, ale neexistuje jediné univerzální řešení. Lidé nemají rádi změny. Důležité je proto vybudovat kulturu, kde jsou každému ihned zřejmé přínosy - lepší spolupráce, transparentnost, rychlejší dodání. IT musí také vědět, jaký je obchodní přínos každého projektu.

3. Jde o kvalitu, nikoli kvantitu

Tým zhruba deseti lidí vyvinul WhatsApp, celosvětově nejoblíbenější komunikační službu. WhatsApp dosáhl 1,5 miliardy uživatelů a koupil ji Facebook za 19 miliard dolarů. Konvenční IT struktury ustupují pružnějším a akceschopnějším týmům, jejichž heslem je experimentovat, inovovat, učit se, narážet a zkoušet znovu.

4. IT získá v podniku prominentní postavení

Musí však o něj neustále bojovat. Pro CIO nebo IT lídry nebyla ještě příznivější situace vzhledem k intenzivním snahám podniků o digitalizaci. Digitální transformace má vliv na vše od dodavatelského řetězce po zkušenost zákazníka a stále více IT ředitelů bude nejen odpovědných za vedení částí podniku, ale bude se také připravovat na roli CEO.

5. Celá odvětví se budou transformovat díky IoT a inteligentním zařízením na okraji sítě

Snímače, RFID tagy a další zařízení internetu věcí již dnes do průmyslu přináší revoluční změny. Inteligentní léčiva a elektronické zdravotní záznamy budou transformovat zdravotnictví. Chytré senzory ve městech pomohou zvýšit bezpečnost a zlepšit čistotu. IoT informace v motorovém vozidle jako diagnostika nebo připojené aplikace mění způsob řízení a zážitek z něj.

6. Zahajte osvětu

IT lídři budou muset srozumitelně vysvětlovat, co nově nastupující technologie znamenají pro jejich podniky. Například není nutné, aby každý v podniku rozuměl principům zpracování přirozeného jazyka. Ale musí rozumět tomu, jak taková technologie může přispět ke zlepšení zákaznické zkušenosti a pomoci získat nové užitečné poznatky.

7. Každý je spotřebitelem

Mobilní a spotřebitelské technologie vytváří přívětivější pracovní prostředí, které podporuje spolupráci a kreativitu. Zároveň však zvyšují očekávání zaměstnanců ohledně uživatelského komfortu u nejnovějších technologií. Ředitelé a manažeři IT budou hrát důležitější úlohu jednak při přizpůsobování podnikového IT tomuto trendu a uspokojování představ zaměstnanců, jednak při minimalizaci souvisejících rizik.

8. Umělá inteligence se stane běžnou technologií

Bude nějakou dobu trvat, než odezní současná vlna popularity umělé inteligence (AI). V průběhu roku se mezitím dočkáme významných pokroků v této oblasti. Zaznamenáme také silnější potřebu transparentnosti AI, aby bylo zřejmé, jak nakládá s daty a proč.

9. Ochrana soukromí a etika v digitálním prostoru: postupujeme správně?

Firmy musí získat důvěru zákazníků pečlivou ochranou jejich osobních údajů. V opačném případě to pro ně bude mít neblahé následky.

10. 5G, AR a VR

Letošní rok bude významný z hlediska spouštění sítí 5G, zejména v Číně, USA, Japonsku, Jižní Korei a Velké Británii. Ale podle mého názoru skutečný boom nastane až v roce 2020. Je představitelné, že se díky 5G rozšíří možnosti našich chytrých telefonů o virtuální a obohacenou realitu (AR/VR). Autonomní vozidla nezůstanou daleko pozadu, protože AI společně s 5G umožní to, co se ještě donedávna zdálo jako hudba daleké budoucnosti. Dojde k tomu v roce 2019? Pravděpodobně nikoli. Ale v každém případě na to budeme připraveni. A vy?

Autor je CIO společnosti VMware