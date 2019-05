Kolik celkové energie spotřebují nejpopulárnější mobilní aplikace?

Třicítku nejoblíbenějších mobilních aplikací světa podle spotřeby energie seřadil Atos. Mobilní aplikace využívá 5 miliard uživatelů mobilních telefonů po celém světě. Postupem času kladou stále vyšší nároky na technické zdroje (RAM, CPU, data).

Mají proto výrazný dopad na spotřebu energie a životní prostředí. Dohromady spotřebují přibližně stejně energie jako celé Irsko, ukázala studie Atosu ve spolupráci se startupem Greenspector.

Přestože se největší vina za emise skleníkových plynů v IT sektoru připisuje datovým centrům (do roku 2025 budou zodpovědné za téměř 10 % globálních emisí), mobilní aplikace příliš nezaostávají.

Předpokládaná roční spotřeba mobilních aplikací (bez využití sítí a serverů datových center) podle studie odpovídá přibližně 20 terawatthodinám. To je téměř tolik, jako je roční spotřeba energie pětimilionového Irska. Pro srovnání, spotřeba elektřiny v České republice byla v roce 2018 podle Energetického regulačního úřadu 73,9 TWh.

Studie porovnávala spotřebu aplikací ze sedmi různých kategorií (hry, maily, messengery, multimédia, prohlížeče, sociální sítě a ostatní) a měřila spotřebu pěti zástupců z každé skupiny při zachování stejných podmínek.

Ukázalo se, že webové prohlížeče a sociální sítě spotřebují v průměru více energie než například hry či multimédia. Poměr mezi spotřebou těch energeticky nejméně náročných a energeticky nejnáročnějších aplikací může být dokonce až 1:4.

Kdyby se mobilní aplikace zjednodušily, velmi rychle bychom mohli zaznamenat příznivý dopad na životní prostředí.

Například pokud by měla průměrná aplikace spotřebu té energeticky nejméně náročné v každé kategorii, ročně by se spotřeba energie mohla snížit až o 6 TWh. To odpovídá přibližně výkonu jednoho bloku jaderné elektrárny. Pro uživatele by snížení energetické náročnosti aplikací znamenalo zvýšení výdrže smartphonů až o třetinu.

Samotné firmy Atos a Greenspector nabízejí cloudový nástroj pro měření spotřeby energie aplikacemi a webovými stránkami, brzy přibude i měření pro IoT.