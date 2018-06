Komu vadí umělá inteligence v rukách státu?

Průzkum mezi více než 6 000 občany Spojených států, Austrálie, Velké Británie, Singapuru, Francie a Německa ukázal, že více než polovina (54%) občanů je ochotná využívat služby umělé inteligence (AI), které nabízí vláda. Ještě více jich vyjádřilo ochotu tak učinit, když jim byly vysvětleny potenciální výhody plynoucí z AI.

Například tři čtvrtiny (74 %) respondentů uvedly, že by byly ochotní služby AI používat, pokud by to vedlo ke zvýšení příjmů v důchodu (například vylepšením jejich osobních investičních strategií nebo důchodového plánu), a dvě třetiny (66 %) uvedly, že by využily chatovacího robota (chatbota), pokud by jim zajistil zpracování podkladů k vrácení daní, nebo sociální výhody.

Zároveň však výsledky potvrzují obavy občanů z využívání AI vládou: dvě třetiny (66 %) respondentů uvádí nedostatek důvěry v etické a zodpovědné využívání. Pouze třetina (34 %) přímo uvedla, že si je jistá/naprosto jistá, že vláda se při využívání AI bude chovat eticky a zodpovědně, méně než jedna třetina (29 %), že si vůbec není jistá, zda se tak vláda bude chovat, a o něco více než jedna třetina (37 %) řekla, že má na věc neutrální názor.

Respondenti také vyjádřili obavy z vládního využití AI – hlavně oblastí zajištění práce a bezpečnosti osobních údajů, a to ve všech zemích, kde průzkum probíhal. Například 4 z 10 respondentů (42 %) uvedli, že jsou přesvědčeni, že díky AI zmizí pracovní místa, a pouze jeden ze šesti (17 %) věří, že AI může lépe chránit jeho osobní údaje a snížit riziko hackerského útoku.

Průzkum zjistil, že jednou z největších komunikačních výzev implementace umělé inteligence tedy bude pro vládní představitele vysvětlit občanům její výhody. Například jedna třetina (32 %) všech respondentů uvedla, že nechápou potenciální výhody AI dostatečně na to, aby mohli posoudit, zda by měla vláda tuto technologii využívat.

„Občané jsou ochotni přijmout řešení založená na využití umělé inteligence, která zlepší služby státu, ale chtějí jistotu, že vláda bude důsledně prosazovat jejich bezpečné a etické využití,“ vysvětlil Carl Ward, ředitel AI programů Accenture pro veřejný sektor a zdravotnictví. „Tato zjištění by měla být impulzem pro vládní představitele, aby začali klást důraz na efektivní komunikaci týkající se výhod umělé inteligence při poskytování služeb, které jsou bezpečné, chytré a rychlé – a zároveň podporovat její řádné a etické využití.“

Výsledky průzkumu také potvrzují rozdíly v pohledu na využití AI vládou mezi těmi, kteří pracují ve veřejném sektoru a ostatními občany. Respondenti z veřejného sektoru byli pozitivnější. Například častěji uváděli, že jsou ochotni využívat AI služby nabízené vládou (63 % oproti 51 %), a že jsou si jistí nebo naprosto jistí, že vláda je bude využívat etickým a zodpovědným způsobem (46 % oproti 31 %).

Zároveň respondenti z veřejného sektoru méně často konstatovali, že nerozumí potenciálu umělé inteligence natolik, aby mohli posoudit, zda by vláda měla tuto technologii využívat (26 % oproti 33 %). Ve větší míře než ostatní odpovídali, že by jim nevadilo využít chatbota pro interakce s úřady (56 % oproti 38 %); a dvakrát více také věří, že využití technologií jako jsou digitální asistentky nebo chatboti pro státní služby je bezpečnější způsob, jak chránit osobní údaje (46 % oproti 23 %).

„Vznikají nové kategorie digitálních pracovních míst, které vedou ke zlepšení služeb státu občanům, a občané chtějí, aby se jim dostalo vysvětlení, jak může AI zlepšit poskytování veřejných služeb,“ uvedl Ward. „Zaměstnanci veřejného sektoru budou klíčoví při zapojení pokročilé AI do kontaktu s občany – při řešení obav občanů, ale také vysvětlování výhod AI. Personální oddělení by jim měla zabezpečit požadované dovednosti a školení potřebná k tomu, aby byli schopni vysvětlit výhody vládních nástrojů AI.“