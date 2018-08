Konec rozvoje internetového bankovnictví

Internetové bankovnictví je standardním prostředkem pro ovládání a kontrolu financí pro dvě třetiny Čechů, podíl jeho uživatelů už ale nějakou dobu neroste. Zatímco v roce 2012 využívalo internetové bankovnictví 48 procent lidí, a v roce 2015 jich bylo již 67 procent, během posledních dvou let již další nárůst není patrný.

Zatímco internetové bankovnictví stagnuje, mobilní bankovnictví zažívá boom. V roce 2012 ho využívala jen 2 procenta lidí, počátkem roku 2018 to bylo již 16 procent. Vyšší využívání této formy obsluhy či kontroly svého účtu zaznamenáváme mezi mladšími lidmi a ve skupinách obyvatel s vyšším vzděláním a příjmem.

„Vzhledem k rostoucímu počtu uživatelů smartphonů a také díky tomu, že již dospěla či dospívá generace je narozená do „digitální reality“, je tento vývoj pochopitelný. Původní strach z využívání mobilních telefonů pro správu financí byl odsunut do pozadí uživatelskou přívětivostí této možnosti, která je důležitá zejména pro nejmladší generaci,“ říká Kristina Hanušová, Head of Marketing Efficiency.

Uživatelů debetních karet přibývá v posledních letech podstatně pomaleji než dříve. Již v roce 2012 využívalo debetní kartu v české měně 74 procent lidí, do roku 2018 jejich podíl narostl jen o 6 procentních bodů na dnešních 81 procent. Na tomto čísle mají značný a výrazně rostoucí podíl bezkontaktní karty. Zatímco v roce 2014 je mělo 39 procent lidí, na počátku roku 2018 to bylo už 69 procent.

„Je zjevné, že důvěra zákazníků v bezkontaktní technologie je vyšší než dříve, takže lze předpokládat, že jsou do budoucna připraveni posunout se ještě o krok dál a začít pro bezkontaktní platby více využívat i další typy nositelných zařízení, například mobilní telefony,“ dodává Kristina Hanušová.

Využívání kreditních karet se dlouhodobě, jen s malými meziročními výkyvy, pohybuje okolo 15 procent. Nejčastěji je mají lidé mezi 30 a 49 lety. V této věkové skupině je více než 20 procent jejich uživatelů, zatímco z lidí pod 30 let je využívá jen každý desátý.