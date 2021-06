Microsoft s Windows 11 udeřil na Apple

Šéf Microsoftu Satya Nadella při jejich uvedení Windows 11 několikrát popíchl applovského konkurenta. „Dnešní svět potřebuje otevřenější platformu. Takovou, která aplikacím umožní stát se platformami samy o sobě.“

To je jasně cílená střela, uvážíme-li, pod jakým nátlakem se Apple ocitl v souvislosti s App Storem. Přestože řada uživatelů akceptuje argument, že zabezpečený App Store a bezpečná platforma jsou právě tím, po čem zákazníci touží, čelí Apple též ostré opozici.

Hlavní softwarový inženýr Applu Craig Federighi nedávno přiznal, že Macy nejsou zdaleka tolik zabezpečené jako zařízení s iOS, a zdá se, že sílí hlas kritiků toužících po tom, aby se jednotlivé systémy v zabezpečení vyrovnaly.

Přičemž do toho ještě Apple čelí konkurencí podporovanému vyšetřování souvisejícímu s přísně dozorovaným modelem App Storu, to vše v prostředí, jemuž vládne mýtus o naprosté otevřenosti.

Otevření trhu

Ten aktuálně podpořil také Microsoft, když oznámil, že ve Windows 11 bude možné spustit androidové aplikace. Je to přitom jen pár měsíců, co Apple Microsoftu zamezil umístit do App Storu svoji aplikaci pro cloudové hraní Stadia.

Zároveň Microsoft odkryl další třecí plochy applovského byznys plánu. Apple si za aplikace v App Storu legitimně účtuje provizuje, Microsoft však uvedl, že vydavatelům umožní využívat i jiné komerční platformy a těmto poplatkům se vyhnout. „Chceme odstranit překážky, které jsou dnes až příliš časté, abychom lidem poskytli volbu a propojení,“ uvedl Nadella.

Podobnou rétoriku směrem k Applu volí například herní společnost Epic, jejichž soudní pře se týká právě možné monopolní povahy App Storu a výběru provizí. Apple však namítá, že odstranění těchto bariér by znamenalo nižší zabezpečení.

Možná si ještě vzpomenete na počátky Androidu, v nichž se hojně skloňovala slova jako „možnost volby“ či „otevřenost“. Zdá se, že přinejmenším v tomto jsou dnes Google a Microsoft zajedno.

Další krok Applu

Vstup Microsoftu do tohoto boje naznačuje, že pokud jde o App Store, seznam nepřátel Applu je delší než seznam jeho spojenců a společnost začíná být pod vážným tlakem na změnu své obchodní strategie.

Jak však známe Apple, nepředpokládáme, že by došlo ke změně zásadní, byť proměnu systému provizí nejspíš očekávat lze. Firma navíc nejspíš dobře ví, že jeden ústupek k umlčení kritiků by vedl k dalšímu a tak dále, což by v konečném důsledku mohlo vést k tomu, že strategii firmy nebude určovat ona sama, ale bude se jen podřizovat konkurenci.

Přitom historicky je Apple firmou, která určuje trh, ne naopak. Její marketingové týmy tak budou muset najít nové obchodní modely, které povahu diskuze změní. A zčásti se tak už děje, uvážíme-li definování vlastního ekosystému s pomocí pojmů jako jsou soukromí a zabezpečení.

Problém je v tom, že Applem hlásané argumenty jsou v současnosti spíš defenzivní. Dá se předpokládat, že kritici Applu se nebudou příliš zajímat o zabezpečení a soukromí uživatelů a raději zaútočí na ziskovost firmy, které dosahuje na jejich úkor.

Zároveň se však zdá, že jedním ze způsobů, jak vyjít ze vzájemného sporu vítězně, je, změnit jeho povahu. Což může být přesně to, o co se Apple v nadcházejícím roce či roce a půl s využitím svého softwaru, hardwaru a služeb pokusí.

Zkušenost totiž praví, že jakmile na jednom bojišti začnou problémy, může přijít vhod vytvořit bojiště zcela nové. Konkurence ví, že se k tomu schyluje, proto svůj hněv cílí na App Store, který chce Apple za tímto účelem využít. Bitva o mnohovesmír započala.