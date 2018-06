Mobily drtí počítače, už je nepotřebujeme

Počet Čechů, kteří používají chytrý telefon, se za posledních pět téměř zčtyřnásobil, a internet na něm používají skoro dvě třetiny z nich. Očekávají však, že weby se i na mobilu budou rychle načítat a snadno ovládat.

Minulý rok používalo internet k osobním potřebám 81 % Čechů, z nichž 80 % se k internetu připojovalo denně. Díky rostoucímu ekosystému a neustálému přílivu inovací roste počet dostupných zařízení.

„Průměrný Čech tak dnes vlastní 2,7 zařízení připojených k internetu. Během posledních pěti let vzrostl počet Čechů používajících chytrý telefon ze 17 % v roce 2012 na 65 % v roce 2017, zatímco počítače se používají stále méně,“ říká František Štrupl, vedoucí retailového oddělení pro Českou republiku a Slovensko, Google.

Mladší skupiny mají k novým technologiím vždy blíže než starší generace, ale v žádném případě bychom neměli seniory podceňovat. Právě mezi nimi se u nás nachází mnoho internetových uživatelů – 64 % Čechů ve věku nad 55 let, kteří používají internet, se připojuje denně. Studie tak poukázala na další důležitý trend.

Mobilní internet je atraktivní pro uživatele všech věkových skupin - např. ve věkové kategorii od 35 do 44 let používá 71 % lidí pro přístup k internetu chytrý telefon a u starších skupin jsou čísla také působivá. Ve věkové kategorii 45 - 54 je to více než polovina (53,5 %) a v kategorii 55+ jde o více než třetinu (34,6 %).

Vzestup mobilních zařízení ovlivňuje vyhledávání, sledování videa i nakupování na internetu. V roce 2017 tvořil v Česku podíl uživatelů internetu, kteří využívají chytrý telefon alespoň stejně tak často jako počítač, 44 % u vyhledávání, 29 % u sledování videí a 16 % u nákupů na internetu. To znamená více jak dvojnásobný nárůst oproti roku 2013 (15 % u vyhledávání, 8 % u sledování videí a 7 % u nákupů online).