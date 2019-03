Mobily se promění v datovou stoku, proteče jimi 11 GB dat měsíčně

V roce 2022 budou fanoušci fotbalu sledovat mistrovství světa v Kataru, Česká republika se ujme předsednictví Rady EU a podle studie OSN se Indie stane nejlidnatější zemí a předežene tak Čínu. Z hlediska mobilních technologií to ale bude velmi odlišný svět.

Svoji roli v něm budou hrát 5G sítě, obrovský vzestup zaznamená virtuální a rozšířená realita, jejíž využívání se oproti roku 2019 zpětinásobí. Konkrétní podobu těchto trendů zkoumala studie Cisco Mobile Visual Networking Index.

Ta dále zjistila, že obliba připojení přes Wi-Fi bude narůstat rychleji než využívání mobilních dat. Zatímco v roce 2017 tvořila přenesená data přes Wi-Fi 54 % mobilních dat, v roce 2022 to už bude 59 %. I proto se počet Wi-Fi hotspotů zvýší z 214 milionů v roce 2018 na 549 milionů v roce 2022.

Až 36 000 let HD videa za rok

Již v roce 2022 se přiblíží globální roční objem mobilních dat jednomu zettabytu. Tuto kapacitu má zhruba 250 miliard DVD, na které by se vešlo 36 000 let videa v HD kvalitě. A je to právě video, které bude nejčastěji přenášeným typem obsahu, neboť bude tvořit 79 % z přenesených dat. Celkově budou za tři roky data přenesená mobilními zařízeními představovat 20 % celkového internetového provozu a dosáhnou hodnoty 930 exabytů.

V roce 2022 tak naroste mobilní internetový provoz 113násobně oproti roku 2012. Výrazně se také zvýší rychlost mobilního internetu. Zatímco v roce 2017 dosahovala průměrná rychlost mobilního připojení 8,7 Mb/s, v roce 2022 se zvýší více než trojnásobně na 28,5 Mb/s. Tento dynamický rozvoj bude výrazně ovlivněn nasazením nových 5G sítí.

5G sítě na vzestupu

V roce 2022 budeme s nasazováním 5G sítí stále na začátku. Připojená zařízení k 5G sítím budou tvořit tři procenta z celkového počtu mobilních připojených zařízení (422 milionů zařízení). Nicméně bude přes ně přeneseno 12 % všech mobilních dat. Jedno 5G zařízení tak bude generovat průměrně třikrát více dat než průměrné 4G zařízení (22 GB za měsíc vs. 8 GB za měsíc).

Studie také očekává výrazně vyšší průměrnou rychlost připojení. Zatímco průměrné 4G připojení dosáhne v roce 2022 rychlosti 44 Mb/s, u 5G počítá předpověď s rychlostí 170 Mb/s.

Střední a východní Evropa

V globálním srovnání se region střední a východní Evropy (CEE), kam spadá i Česká republika, bude pohybovat okolo světového průměru. Větší procento populace bude využívat přístup k internetu (71 % svět vs. 79 % CEE), nicméně průměrná rychlost bude nižší než ve zbytku světa (28,5 Mb/s svět vs. 28,1 Mb/s CEE). I přesto však v našem regionu průměrný uživatel měsíčně spotřebuje více mobilních dat než je globální průměr (9,7 GB svět vs. 11,1 GB v CEE).