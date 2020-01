Mozek bude uživatelským rozhraním a budeme sdílet chutě

Podle nejnovějšího reportu ConsumerLab společnosti Ericsson, který identifikuje 10 technologických trendů, spotřebitelé očekávají, že do roku 2030 bude součástí připojených technologií také interakce s našimi smysly.

Rozšíření Internetu smyslů umožní především umělá inteligence (AI), virtuální realita (VR), rozšířená realita (AR), 5G a automatizace. Report předpovídá, že do roku 2030 také vzroste počet multisenzorických obrazovek, které budou téměř neoddělitelné od reality.

1. Mozek jako uživatelské rozhraní

Spotřebitelé věří, že do konce roku 2030 budou technologie připravené reagovat na naše myšlenky. Podle 40 % dotázaných je dokonce budou umět sdílet s ostatními uživateli.

2. Zvuky všude kolem nás

Spotřebitelé očekávají, že do roku 2030 budou mít plnou kontrolu nad tím, co slyší. Věří, že budou schopní aktivně utvářet svůj vlastní svět zvuků nezávisle na okolí. 51 % uživatelů se domnívá, že si na přeplněných místech bude možné vytvořit digitální zvukovou bublinu a blokovat nechtěné vjemy. Sedm z deseti také očekává, že do roku 2030 budou dostupná sluchátka, která dokážou automaticky a bezchybně překládat jakýkoliv cizí jazyk.

3. Sdílené chutě

Celkem 44 % očekává, že do roku 2030 nám technologie umožní manipulovat s chutí a digitálně vylepšit jídlo, které jíme. 4 z 10 uživatelů očekávají revoluci v on-line nakupování díky tomu, že získáme možnost digitálně ochutnat vzorky potravin.

4. Digitální vůně

Spotřebitelé odhadují, že do roku 2030 bude čich klíčovou součástí internetu. Vlivem narůstající urbanizace 6 z 10 uživatelů věří, že budou moci digitálně navštěvovat přírodu, a kromě vizuálního vjemu zažít také její vůni.

5. Celkový dotyk

Po letech užívání hladkých skleněných ploch 63 % uživatelů očekává, že chytré telefony budou umět zprostředkovat tvar a strukturu ikon a digitálních tlačítek.

6. On-line realita

Sedm z deseti uživatelů si myslí, že do roku 2030 budou herní světy ve virtuální realitě téměř nerozeznatelné od skutečnosti. Podle 56 % uživatelů bude za pomoci AR brýlí možné vidět skrz zeď.

7. Popularita „ověřené pravdy“

Polovina uživatelů se domnívá, že technologie a sofistikovanější způsoby kontroly faktů by mohly do roku 2030 umožnit efektivnější boj s falešnými zprávami. Řada zákazníků dnes dbá na původ potravin a výrobků, které kupují, a na jejich odpovědnou a udržitelnou výrobu. Do roku 2030 budou podle nich oblíbené ochody, které zaručují, že s informacemi o zboží není nijak manipulováno.

8. Ochrana soukromí

Polovina respondentů se domnívá, že se do roku 2030 vyřeší problémy s ochranou soukromí a bude možné bezpečně těžit z výhod světa založeného na využívání dat.

9. Připojená udržitelnost

Šest z deseti uživatelů si myslí, že Internet smyslů povede k udržitelnější společnosti z hlediska životního prostředí.

10. Smyslové služby

Celkem 45 % respondentů očekává vznik digitálních center, která jim umožní nakupovat všemi smysly.