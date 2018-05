Mzdy v IT se blíží vrcholu, některé už dál nerostou

„Česká ekonomika roste nejvíce za poslední roky, což ruku v ruce s rekordně nízkou nezaměstnaností způsobuje silný nedostatek IT odborníků. Ten je navíc prohlubován poptávkou po IT specialistech orientovaných na nové technologie, aniž by opadla poptávka po IT odbornících zaměřujících se na technologie starší,“ říká Martin Ježek, obchodní ředitel Grafton Recruitment.

Očekává se příchod dalších investorů, kteří v ČR vybudují nová technologická centra, hlad po specialistech z oblasti IT bude tedy růst. Asi nejvíce chybí vývojáři, firmy ale také hojně hledají IT specialisty zaměřené na data, jejich analýzu či administraci a IT bezpečnost. Dynamický rozvoj technologií dává v IT vzniknout i zcela novým rolím. Novinkou jsou například specialisté na ochranu dat v souladu s GDPR, v souvislosti s rozmachem robotické automatizace a technologií umělé inteligence jsou to i odborníci, kteří umí robotický software naprogramovat a vytrénovat.

V kontextu často až kritického nedostatku lidí jsou patrné snižující se nároky na kvalifikaci. Pokud má zájemce o pozici správné pracovní návyky, motivaci a zájem učit se nové věci, jsou firmy připraveny takového pracovníka zaučit či pomoci mu získat příslušnou kvalifikaci. Výbornou startovní pozici mají v IT odvětví i absolventi technických univerzit a IT oborů ekonomických škol. Studenti jsou běžně kontaktováni společnostmi ještě před dokončením studia, a kromě zajímavých projektů a pracovního uplatnění je jim nabízeno i velmi zajímavé mzdové ohodnocení.

Obor zaměstnává i celou řadu cizinců, zejména z východní Evropy. Nábor v zahraničí dnes probíhá i ve firmách, které měly původně výhradně české prostředí. Nejčastěji se jedná o pozice vývojářů, testerů a lidí, kteří nevyžadují velkou komunikaci s klienty či jinými subjekty.

V oblasti benefitů mají IT zaměstnanci jasno – vítězí jednoznačně flexibilita. Dávno už přitom nejde jen o flexibilní pracovní dobu anebo možnost pracovat z domu. Prosazuje se i trend digitálního nomádství, kdy IT pracovníci můžou dělat v podstatě odkudkoli. Nabídka takto pružné formy spolupráce dokáže dokonce vyvážit i horší finanční podmínky. Silně se rozmáhá i spolupráce na OSVČ. Standardní benefity zaměstnanci neocení, důležitější jsou pro ně využívané technologie a zajímavé projekty.

Pro obor informačních technologií jsou typické obří regionální rozdíly. Mzdy v Praze často převyšují mzdy v regionech o více než polovinu, výjimku tvoří Brno, které již několikátý rok Prahu na některých pozicích dotahuje. Nejlépe placení jsou tradičně ředitelé IT (CTO/CIO), kteří si v Praze přijdou na 130-250 tisíc měsíčně, druhou nejvyšší mzdu mohou mít na Ústecku (100-190 tisíc). Naopak nejhůře jsou placeni specialisté technické podpory 1. stupně (Ústecko, Královéhradecko a Pardubicko 20-25 tisíc) a webdesigneři, kteří si na Olomoucku, Liberecku či na Vysočině vydělají 25-35 tisíc korun hrubého měsíčně, a to včetně variabilních složek a bonusů.

Manažeři a ředitelé softwarového vývoje patří spolu s řediteli IT mezi nejlépe placené IT pozice, v Praze si vydělají až 170 tisíc měsíčně. Zájem o vývojáře je vysoký napříč celou zemí, což dokládá fakt, že mzdy v Praze převyšují regiony zhruba jen o třetinu, rozdíl mezi hlavním městem a regiony tedy není tak dramatický jako u jiných IT pozic. Nejhůře jsou programátoři placeni na Olomoucku, nejméně si vydělá webdesignér (25-35 tisíc), SW Tester (25-40 tisíc) a vývojáři Java/C# bez zkušeností (28-38 tisíc).

„Ve vývoji softwaru mzdy vyrostly na skutečně vysokou úroveň. Dá se očekávat, že nyní nastane spíše jejich stagnace anebo dokonce mírný pokles. Tato tendence je vidět například již v Praze a v případě Java/C# vývojářů s 3-5 lety praxí v Ostravě,“ komentuje Martin Ježek.

Zatímco v Praze si ředitel IT polepšil ze 120-200 tisíc na 130-250 tisíc, v Brně a Ostravě došlo k nárůstu jen nepatrnému nebo žádnému. Výkonní ředitelé se letos v Praze pohybují v širším pásmu než loni – v roce 2017 se mzda na této pozici pohybovala mezi 150 a 200 tisíci, letos si však mohou vydělat jak méně, tak i více, a sice v rozmezí od 120 do 250 tisíc. Výkonný ředitel si může polepšit i na Ostravsku, a to až o 50 tisíc měsíčně. Ve srovnání s loňským rokem byly v Praze zaznamenány menší mzdy i u pozice obchodní ředitel, zatímco vloni vydělával 100-150 tisíc, letos začíná jeho měsíční mzda již na 60 tisících.

Mzdy na pozicí v oblasti technické podpory či IT administraci se v Praze pohybují zhruba o 50-100 % výše než v ostatních regionech ČR s výjimkou Brna, které dokáže Praze konkurovat. Nejhůře placeni jsou pracovníci technické podpory v Královéhradeckém a Pardubickém kraji. Mzdy v této oblasti ovšem nerostly skokově v žádném z regionů, a to ani v Praze.

Business Development manažer v Praze si může polepšit až o 50 tisíc měsíčně, z 50-80 tisíc na 55-130 tisíc. Obecně nelze na obchodních pozicích napříč celou ČR vysledovat žádný patrný trend ve výši mezd, pozice jsou hodnoceny prakticky všude velmi podobně, Prahu nevyjímaje.