Nové platební metody dobývají svět, v Číně dominují

Ano, je to pravda: Čínu, Indii a další země dobyly mobilní platby, leckde už jsou papírové bankovky a kovové mince nepříliš užitečné. Severské země jsou rovněž průkopníky moderních způsobů placení a digitální měny, případně Bitcoin a další kryptoměny, dlouhodobě slibují další otřesy na finanční scéně.

Je to tak trochu paradox: prozatímními největšími vítězi éry digitálních plateb jsou starší než internet sám – a nic nenasvědčuje tomu, že by se situace měla v blízké době změnit.

Kryptoměny prokázaly, že jejich volatilita je zkrátka přespříliš vysoká na rozumné a praktické každodenní používání. Investoři věří Mastercardu i Vise. Jak moc? Od roku 2008 stoupla hodnota akcií Visa o 800 %. Mastercard? O 1 200 %. Obě společnosti v roce 2017 vykázaly růst ve dvojciferných číslech, a nic nenasvědčuje tomu, že by měl zpomalit.

Ano, digitální platby nahrazují ty tradiční. Jenže jsou stále navázány na kreditní nebo debetní karty; a přestože ty nemusí být nutně od banky (existuje stále více nebankovních institucí, které mají povolení kreditní karty s většími či menšími povoleními vydávat), duopol na ně drží právě Mastercard a Visa. Nejsou sice samy – American Express a další karty existují – avšak ty jsou znatelné a důležité pouze na omezených, regionálních trzích.

A „počty uživatelů“? Visa má 3,2 miliardy aktivních karet debetních i kreditních; hodnotu firmy lze vyčíslit na 330 miliard dolarů. Mastercard je na tom podobně.

To, že dokáží v digitální době tak prosperovat, souvisí se samotným základem jejich byznysu, který může i obeznámenějším osobám unikat. Je totiž založen na datových centrech.

Visa, kupříkladu, vlastní čtyři data centra po celém světě, které jsou propojeny masivní privátní telekomunikační sítí. Podobně jako u cloudových služeb platí, že čím více uživatelů, tím lépe: znamenají zisky, a zároveň snížení nákladů na jednoho zákazníka.

I proto si Visa a Mastercard pravděpodobně na mnoho dalších let udrží svou pohodlnou dominanci – cena pro banku i zákazníka bude vždy nižší, než co by si mohla dovolit nová konkurence.

Přesto však hrozí oběma společnostem do budoucna potíže. Čínské platební systémy jako Alipay nebo WeChat už na kreditní karty nespoléhají, ne zcela, a to představuje problém. Nadále rostoucí PayPal je rovněž ohrožením; transakce zpracovává interně a ambicemi na rozšíření služeb i na fyzické nebo virtuální platební karty se netají.

I blockchain může do budoucna znamenat potíže.

Investoři ale prozatím Mastercardu i Vise velmi věří. Mají důvod; ale jak se situace vyvine, to se nechme překvapit.