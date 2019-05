Obliba Chromu v dubnu rekordně klesla

Chrome uplynulý měsíc ztratil rekordní procento uživatelského podílu. Pokles přišel měsíc poté, co se prohlížeč pochlubil naopak rekordním maximem. Čeká ho úpadek popularity? Těžko. Mohlo by podobných zavrávorání přicházet víc? Klidně. Žádná křivka nestoupá věčně. Microsoft by mohl vyprávět.

Podle dat analytické společnosti Net Applications klesnul uživatelský podíl Chromu v průběhu měsíce dubna o 2,2 % na 65,6 %, což je pro Chrome nejhorší výsledek od loňského října. Podobně výrazný pád Chrome zaznamenal naposledy v srpnu 2013, kdy však ještě jeho celkové skóre činilo pouhých 16 % a světu prohlížečů dominoval Internet Explorer, který preferovala více než polovina uživatelů.

Ani nepřehlédnutelný pokles však výrazněji neohrožuje pozice, které Chrome dobyl v průběhu uplynulého roku, kdy si v souhrnu polepšil o zhruba čtyři procentní body. Navíc, historické záznamy vypovídají v jeho prospěch. V posledních třech případech, kdy popularita Chromu meziměsíčně klesla, se totiž hned následující měsíc zvýšila natolik, že ještě přinejmenším o jedno procento prohlížeč navýšil své předchozí maximum. V každém případě jde o mírnou komplikaci na cestě k prolomení hranice 70 %, kterou dle předpovědi analytiků, měl Chrome pokořit v srpnu. V současnosti dosažení této mety odhadují na červen roku příštího.

Ze ztráty Chromu přirozeně těží konkurence, za dubnového vítěze se může považovat Mozilla s Firefoxem. Ten si polepšil o rovné procento, což při celkovém uživatelském podílu 10,2 % není vůbec špatný progres. Pro Firefox jde o nejlepší výsledek od loňského března. Ovšem historická data Firofexu příliš nenahrávají. Ukázují, že prohlížeč byl schopen růst přinejlepším dva měsíce v řadě. Delší – pětiměsíční – období růstu zaznamenal naposledy od března do července 2017. Tipujeme však, že 10 % si Firefox v průběhu letoška udržet dokáže.

Gratulovat si však můžou i v Microsoftu. Kombinovaný dubnový růst Exploreru a Edge totiž v dubnu činil v součtu 1,4 % (prohlížeče dnes využívá 14 % uživatelů). Pro Microsoft jde za uplynulých dvanáct let o vůbec nejlepší meziměsíční skóre! Na druhou stranu, 70 % z oněch 1,4 % zaznamenal starší Explorer. Edge může své tvůrce těšit alespoň v tom ohledu, že zvýšil svůj podíl na počítačích s Windows 10 – celkem 12,5 % uživatelů Desítek v současnosti pracuje právě s Edgem.

Safari se mírným poklesem vrátilo na své hodnoty z února, jeho uživatelský podíl činí 3,6 %. Čistě na počítačích s macOS (jehož obliba mezi uživateli poklesla) však Safari posílilo o 1 %, na 38,2 %.