Otevřené bankovnictví vyvolává spíše strach než zájem

„Pojem PSD2 je pro většinu z nás velká neznámá. Tato pocházející z dílny Evropské komise nabyla platnosti v celé Evropské unii 13. ledna 2018. Pro koncového uživatele z toho v první řadě vyplývá možnost zjednodušení obsluhy a kontroly všech využívaných finančních produktů a služeb. Navzdory zmíněným výhodám je povědomí o těchto možnostech mezi koncovými uživateli nízké. Banky ani „fintech“ společnosti zatím v této oblasti nevyvíjejí výrazně viditelné aktivity,“ vysvětluje Kristina Hanušová, Leader oddělení Marketing Efficiency z GfK.

GfK se ptalo Čechů, zda někdy vůbec slyšeli o pojmu PSD2. Převážná většina (79 procent) tento termín vůbec nezná, a pouhé jedno procento dokáže vysvětlit, co tento pojem obnáší. O PSD2 nejčastěji slyšeli lidé ve věku 30 - 49 let, převážně vysokoškoláci zaměstnaní zejména na manažerských funkcích a lidé s vyššími příjmy. Nejnižší znalost termínu PSD2 mají lidé ve věku 50 - 70 let.

V průzkumu agentura zjišťovala názor Čechů, kterým byl význam termínu PSD2 vysvětlen, jaký vliv bude mít nová směrnice PSD2 na jejich finance a platby. 31 procent lidí se vyjádřilo, že nová směrnice nebude mít vůbec žádný vliv na jejich chování při platebním styku. I nadále budou využívat své stávající banky pro své finanční transakce. Naopak 14 procent lidí zvažuje možnost využít třetí strany pro správu svých finančních prostředků.

Tři lidé z pěti se domnívají, že využívání aplikací třetích stran zvýší pravděpodobnost zneužití jejich osobních údajů, ať už se jedná o jméno, adresu či rodné číslo. Obdobné obavy panují i ohledně údajů o platbách a financích, jako jsou informace o výši útraty, místu a čase platby. Polovina lidí se domnívá, že bude snadnější z účtu ukrást peníze.