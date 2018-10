PC trh konečně roste, stav reflektuje globální ekonomickou situaci

Na barcelonské konferenci Canalys byla tato zpráva obecně přijata pozitivně a optimisticky; není divu, PC trh se dlouho propadal a růst z 2. kvartálu letošního roku je nejvyšší od roku 2012. Data potvrzuje Gartner i IDC.

Co je za růst specificky odpovědné? Analytici Canalysu přikládají důležitost především dvěma tradičním jevům: zdaleka nejdůležitější je stav globální ekonomiky. Současná konjunktura vede k vyšším útratám, jsme navíc v dobrém období obnovovacího cyklu, který se z části vrací do normálu.

Výrazně mají PC trhu pomáhat také Windows 10, které se konečně uchytily a přes mnohé problémy s aktualizacemi se dobře prodávají.

Klíčový je především herní trh. Gaming je stále populárnější a výrobci si toho všímají: herní laptopy, herní počítače, silné grafické karty a kompletní towery ženou trh kupředu, mladý trh navíc umožňuje vyšší marže. Ten je navíc kromě USA populární také u nás v Evropě a v částech Asie.

Postupný pokles cen grafických karet, SSD a RAM po jejich umělém navyšování vlivem těžby kryptoměn a nedostatku výrobních kapacit také nahrává zvyšujícím se prodejům, byť zde je efekt pravděpodobně jen dočasný.

Nejlépe se však vedlo počítačům pro podniky.

„V komerční sféře si PC vedou opravdu skvěle – ceny rostou, zlepšuje se i design,“ popsal CEO Canalysu Steve Brazier.

Nyní přichází doba vánoc a IT svět napjatě čeká na čtvrtletní výsledky. Po mnoha letech by mohly být více než příjemné. Zdá se navíc, že tento stav by mohl alespoň pár čtvrtletí ještě vydržet, dlouhodobá předpověď je ovšem nejasná – příliš mnoho neznámých.

Nejvíce PC prodaly firmy HP, Lenovo, Dell, Apple a Acer – v tomto ohledu se už roky příliš nemění; jedinou výjimkou je joint venture Lenova a Fujitsu, které analytické společnosti postupně začínají kombinovat do jediné statistiky a opticky tak způsobují výraznější růst prodejů.

Růst prodejů PC za 2. čtvrtletí roku 2018 činil přes 2,7 % meziročně, prodalo se 62,3 milionů kusů, taková data přináší IDC. Gartner uvádí 62,1 milionů prodaných zařízení, což je minimální odchylka. Způsobit ji mohly kupříkladu Chromebooky, které IDC do PC počítá, zatímco Gartner nikoliv.

IDC a Gartner se však neshodnou ohledně spotřebitelského trhu. Podle IDC je zde poptávka, Gartner však uvádí, že nezájem přetrvává, prodeje klesají a trh dopředu žene podniková poptávka. Informace analytiků Canalysu stojí spíše na straně Gartneru.