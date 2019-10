Pět předpovědí pro e-commerce na příštích pět let podle PayPalu

1. Záleží nejen na zboží, ale i na idejích

Spotřebitelé budou věnovat pozornost nejen samotnému zboží, ale také hodnotám a vizím firem od nichž nakupují. Pro zákazníky bude také důležité, zda svými nákupy podporují národní hospodářství, kulturu nebo místní komunity. Globálně je reprezentantem takových postojů Generace Z - 76% jejích členů se obává dopadu lidstva na planetu, zatímco 60% z nich chce, aby jejich práce ovlivnila svět. Jejich pohled na svět také ovlivňuje jejich nákupní preference.

2. Umělá inteligence, reálná zkušenost

Umělá inteligence stále více proniká do našeho každodenního života. Spolu s rostoucím objemem zpracovávaných dat vytvářejí algoritmy založené na AI řadu dalších příležitostí, a to i v oblasti elektronického obchodování. Již 78 % značek zavedlo řešení umělé inteligence a virtuální reality nebo tak plánuje učinit do roku 2020 s cílem zkvalitnit obsluhu svých zákazníků. Výsledkem těchto snah jsou mimo jiné personalizovaná doporučení produktů zobrazovaná na stránkách webového obchodu nebo v e-mailových newsletterech. Virtuální realita časem umožní elektronickým obchodům nabízet možnost vyzkoušet oblečení.

3. Prodej na sociálních sítích

Spotřebitelé vychovávaní v éře online a mobilního obchodování mají vyšší nároky – chtějí, aby je firmy aktivně oslovovaly tam, kde se pohybují oni. Moderní generace spotřebitelů tráví v průměru dvě hodiny denně na sociálních sítích. Prodej na sociálních sítích však nespočívá pouze v reklamách na slevové akce nebo nabídce bazarového zboží, ale také v možnosti zakoupit nové originální zboží přímo z těchto stránek. Před nákupem v e-shopech si čtyři z deseti uživatelů ověří vyhlédnuté zboží na sociálních sítích. Vzhledem k rychlému rozvoji příležitostí propagace produktů na sociálních sítích je další expanze internetových obchodů do této oblasti jen otázkou času.

4. Elektronické okno do světa pro malé a střední podniky

Online obchod neustále nabízí neuvěřitelné příležitosti pro rozvoj malých a středních podniků. Ty z nich však neprofitují naplno – v České republice pouze 24% malých a středních podniků využívá příležitostí prodejem svých produktů a služeb online. Mezitím, jak ukazují údaje PayPal, mají přeshraniční prodejci mnohem vyšší tempo růstu (14,3%) ve srovnání s těmi, kteří působí pouze místně (2%). Potenciál trhu je značný, zejména uvážíme-li možnost oslovit zákazníky doslova z celého světa – letos dosáhne hodnota globálního elektronického obchodu téměř 2 bilionů dolarů.

5. Neustálá ostražitost

Jedním z pilířů elektronického prodeje je bezpečnost dat - a její význam pro obě strany obchodního vztahu dále poroste. Informovanost spotřebitelů a jejich zájem o ochranu soukromí na internetu stoupá. Právní předpisy, jako je GDPR nebo PSD2, jim poskytují nástroje na ochranu citlivých údajů a stanoví pro e-shopy přísné sankce za nedodržení povinností v oblasti kybernetické bezpečnosti. Bude však nanejvýš důležité zachovat rovnováhu mezi vysokými nároky na bezpečnost a komfortem online nakupování.

Před 25 lety by si nikdo nepomyslel, že by online obchody mohly jednou zcela nahradit tradiční prodejny. Umělá inteligence, virtuální realita a další moderní technologie nás tomuto přelomovému okamžiku přibližují. Vývoj trhu nezpomaluje – naopak, firmy se budou neustále předhánět ve zdokonalování nákupního procesu s cílem zvyšovat spokojenost zákazníků.