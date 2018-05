Po dvou letech je tu GDPR, jsou na to firmy připraveny?

Facebook Evropskému parlamentu řekl, že ano. Pokud však skutečně bude splňovat tvrdé podmínky GDPR, půjde o jednu z mála firem. Podle studie Ponemonova institutu z dubna letošního roku polovina společností sama sdělila, že do 25. května nebudou mít vše připraveno pro dodržování pravidel GDPR. Co se týče technologického průmyslu, 60 % korporací není připraveno. I přes to už je Facebook podáno několik stížností.

Jak vyplývá z našich vlastních dat, v České republice není situace o nic růžovější.

Ačkoliv firmy mají s GDPR problém z mnoha důvodu – často například proto, že detaily o tom, co s daty dělají, se jim zákazníkům sdělovat nechce, jde i o značné dodatečné náklady. Firmy například mají právo požádat o osobní informace, které o nich firmy sbírají, a požádat o jejich smazání, úpravu nebo jejich získání v přenosné formě.

Jenže tyto informace mohou být na pěti různých serverech v bůh ví jakých formátech – pokud vůbec firma sama ví, kde ty data jsou a zda vlastně existují. Implementace GDPR tak logicky vyžaduje i úpravu interní infrastruktury, což je velice náročné.

Problém je také určitá nespecifičnost GDPR a možná až příliš široké definice toho, co jsou osobní informace. Obzvláště firmy, které pracují pod principem „posbírejme co nejvíce dat a pak se zabývejme tím, co s nimi vlastně dělat“ mají o zábavu postaráno.

Před rokem 61 % společností ještě ani nezačala s implementací GDPR a část ani netušila, co to vlastně je. Není tak divu, že spousta firem nebude vůbec připravena. Čtvrtina podniků v Londýně to podle jiné studie nevěděla ještě v lednu.

Pokuty za porušení pravidel GDPR mohou být až likvidační. Pokuta až 4 % celosvětového obratu (maximální trest) by kupříkladu u Amazonu činila 7 miliard dolarů; to jsou zisky za dva roky podnikání amerického giganta.

Firmy mají na poskytnutí osobních údajů a další práci s nimi 30 dní. Pokud neodpoví, „datový subjekt“ (kdokoliv, kdo data vyžaduje dle GDPR) může podat stížnost lokálnímu regulátorovi (obvykle státní subjekty.) GDPR po lokálních regulátorech akci vyžaduje. Nepůjde nutně o 4% pokuty, ale nějaká reakce přijít musí v každém případě.

GDPR platí pouze pro Evropskou unii a obyvatele státu EU. Jenže mnoho amerických organizací v Evropě podniká nebo pracují s údaji evropských zákazníků, takže splnit zásady GDPR jim činí značné potíže. Je možné, že některé menší korporace, kterým by se zkrátka nevyplatilo vložit náklady do GDPR přestanou v Evropě podnikat.

Je však pravděpodobné, že GDPR ovlivní i americké zákony na ochranu osobních údajů; obzvláště s tím, jak si jich uživatele začínají stále více a více všímat.