Špatná situace na pracovním trhu IT specialistů

Jednou z oblastí, kde je IT odborníků potřeba jako sůl, je kyberobrana.

„Je to patrné zejména nyní po zavedení nové legislativy GDPR neboli Obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Mnoho firem v tom stále tápe nejen z právního hlediska, ale také z hlediska faktického zabezpečení údajů, které by měl mít vždy na starosti právě zkušený IT odborník,“ říká Jan Silber, leader projektu Jobstack.it.

Kyberobrana by pak měla sloužit k zabezpečení všeho, co je pro firmu důležité tak, aby se k tomu nedostala třetí strana. Kromě databází zákazníků se jedná také o důležité smlouvy či veškeré citlivé firemní údaje. Na IT specialistovi pak není jen tyto věci zabezpečit, ale také proškolit zaměstnance a vysvětlit jim jak a proč je potřeba být v těchto věcech ostražití, protože právě oni mohou tvořit v procesu úniku dat nejslabší článek.

IT pracovní trh je jedním z nejméně saturovaných hlavně z důvodu neustálého a rychlého rozvoje technologií obecně. Kromě kyberobrany dokáže hodně pracovníků pohltit také trend Ineternet of things – internetu věcí, kde jsou stále poptáváni kvalitní vývojáři a programátoři.

Právě kvůli nedostatku lidí sílí na IT trhu trend práce na živnostenský list a kontrakt. IT specialisté tak nejsou zaměstnanci jedné firmy, ale pracují sami na sebe na projektech různých firem, které si sami vyberou. Je to výhodné i pro firmy, protože si tak najmou IT specialistu jen ve chvíli, kdy jej opravdu potřebují a nemusí jej zaměstnávat na plný úvazek.

„Trendy v západní Evropě a postupně i u nás naznačují, že stále více odborníků na poli IT upřednostňuje formu kontraktu před klasickou pracovní smlouvou. Odborníci se tak nemusí vázat na jednu firmu a mohou odkudkoliv pracovat na libovolném množství projektů a vykrýt tak efektivně svou denní pracovní dobu.“ říká Kateřina Prášilová, talent sourcing manager projektu Jobstack.it. S tím také sílí trend digitálního nomádství, kdy se odborník na volné noze neváže na jedno místo a svou práci pro různé klienty vykonává na cestách odkudkoliv na světě.

Nízká nezaměstnanost firmy nutí nabízet stále lepší platové podmínky. Pro kvalitního IT specialistu se zkušeností tak pomalu není problém se dostat i do šesticiferných částek za měsíc. Kromě toho firmy poskytují nejrůznější benefity jako například jídlo a pitný režim na pracovišti, poukázky na sportovní aktivity, firemní školku pro potomky zaměstnanců a spoustu dalších výhod. IT odborníka pomůže nalákat také tzv. „IT branding“, kdy firmy jasně komunikují, jaké jsou jejích vize, mise a cíle v oblasti informačních technologií. A nemusí se ani jednat čistě o firmu zaměřenou na IT. Transparentnost v těchto věcech může firmu pro potenciální zájemce o zaměstnání velmi zatraktivnit.

„Pro stávající i potenciální zaměstnance je důležité i to, jak se k sobě lidé ve firmě chovají, jak dokáží komunikovat. Zajímá je pracovní prostředí, způsob, jak je nakládáno s novými nápady, zda vedení podporuje vzdělávání zaměstnanců, jestli se věci řeší rychle a flexibilně nebo se vše táhne dlouhou dobu,“ zakončuje Jan Silber.