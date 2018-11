Svět patří internetu věcí, nejperspektivnější technologie roku 2020 dospívá

Analytici z letošní barcelonské konference Canalys dávají právě internetu věcí obrovský budoucí potenciál: k roku 2020 by měl patřit mezi nejrychleji rostoucí technologie a celková hodnota trhu by měla dosahovat mnoha miliard dolarů.

S názory analytiků však souhlasí i zástupci firem, se kterými jsme na konferenci hovořili. Ať už šlo o velké společnosti jako Lenovo nebo HP, případně o významné VAR či VAD jako APC by Schneider Electric nebo Arrow, shodovali obecně na jediném: na růstu edge computingu a internetu věcí, což jsou dvě blízce související oblasti.

Jde o přirozený proces. Internet věcí už se dostal přes období nerealistických očekávaní a neopodstatněného nadšení, stav procitnutí a velké skepse vůči technologii je také pryč. Nastává doba realistického vývoje, postupného osahávání a osvojování menších zařízení a postupný rozvoj jednotlivých ekosystémů, jejichž standardy stále teprve vznikají.

Edge computing s tím blízce souvisí: lokální data centra a serverovny, která budou rychle a bez latence data zpracovávat, teprve vzniknout. Představují potenciál růstu i pro okrajové regiony – mezi nimi Českou republiku, stejně jako internet věcí samotný. Jak ukázal nedávný workshop Českých radiokomunikací, v této oblasti tu aktivita je, a měla by nadále růst.

A to je dobře; internet věcí představuje příležitost, kterou by si čeští podnikatelé neměli nechat ujít. Stále mají šanci stát v první skutečné vlně zařízení, jež mají naději proniknout do ICT mainstreamu v Evropě. Tomu věří jak Canalys, tak reselleři a distributoři aktivní na evropském trhu.