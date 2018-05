Telefon v brýlích nebo na ruce?

„Většina z nás má své telefony u sebe, ale nejsou s vámi propojeny. Uvědomte si, jaké by to bylo, pokud bychom je u sebe mohli mít pořád, co by to pro nás jako uživatele znamenalo. Nejde o dnešní technologie a možnosti, ale o budoucnost,“ popsal tehdy v rozhovoru.

Jde o neobvyklé tvrzení: Ive tím vlastně řekl, že Apple Watch spíše naznačují možné směřování budoucnosti, než že by v současnosti byly skutečně potřebným produktem.

Ostatně, dnešní wearables mají mnoho nedostatků. Apple Watch má procesor na úrovni iPhonu třetí generace, hodinu baterie při telefonování, může hrát hudbu i krátká videa, psát zprávy či e-maily, funguje pár aplikací. Jistě, najde se využití, ale nic moc neřeší.

Co tedy podle Horwitze Apple plánuje? Vyšší výkon s obdobnou výdrží baterie a lepší micro LED displeje. To by navíc mohl propojit s rozšířenou realitou. Samozřejmě ne přímo pro Apple Watch, na to je displej zkrátka příliš maličky, ale např. S brýlemi. Patenty, které v současnosti Apple má, napovídají, že firma míří na brýle s rozšířenou realitou, které budou fungovat jakožto samostatná platforma; celý svět v jednom zařízení na nose.

Problém je snad jen v tom to všechno do standardně vypadajících brýlí nacpat – není na to totiž místo. Google Glass dokázaly, že příliš futuristický vzhled fungovat nebude.

Jenže co to zkombinovat? Chytré brýle, které budou brát data z minipočítače – hodinek – na ruce?

Dnešní nositelná zařízení jsou spíše technologické hračky. Z dlouhodobého hlediska, věří Horwitz, by se však mohly stát něčím mnohem víc.