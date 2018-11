Top 10 strategických IoT technologií a trendů

Trend číslo 4: Posun od inteligentního Edge (okraje) k inteligentnímu pletivu (Mesh)

Posun od centralizovaných systémů a cloudu směrem k edge architekturám již ve světě IoT probíhá. Nicméně nejde o cílovou stanici – uspořádaná sada vrstev souvisejících s edge architekturou se časem promění do méně strukturované architektury zahrnující široké spektrum „věcí“ a služeb propojených do dynamického pletiva (či sítě). Tyto mesh architektury umožní flexibilnější, inteligentnější a responsivnější IoT systémy – byť často za cenu rostoucí složitosti. CIO by se měli začít připravovat na to, jak mesh architektury ovlivní IT infrastrukturu, potřebu znalostí a sourcing.