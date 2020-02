Úspěšná implementace AI bude nezbytným předpokladem působení na trhu finančních služeb

Vedoucí zástupci oslovených poskytovatelů finančních služeb jsou přesvědčeni, že AI bude výhledově představovat hlavní motor celého odvětví. Za důležitou či velmi důležitou z hlediska fungování vlastního podniku v nadcházejících dvou letech pokládá umělou inteligenci 77 % respondentů.

Z provedené studie dále vyplývá, že 85 % všech zúčastněných již do svého podnikání řešení na bázi umělé inteligence začlenilo a do budoucna hodlá její využívání dále rozšiřovat i na nové činnosti. V období dvou let plánují bezmála dvě třetiny respondentů (64 %) využívat AI k zajištění dodatečných výnosů, automatizaci procesů, řízení rizik, zákaznické podpoře či získávání nových klientů.

Zvyšující se uplatňování umělé inteligence v sektoru finančních služeb může být výzvou. „AI a pokročilá datová analýza, tradičně využívaná v oblasti úvěrového rizika, postupují dalšími funkčními oblastmi finančních institucí. Rostoucí využití lze vidět v akvizici a péči o zákazníky, vývoji nových produktů, v provozu a čím dál výrazněji v HR. AI se stává významnou konkurenční výhodou ovlivňující návratnost investic. Využívá se čím dál rozsáhlejších a komplexnějších datových sad, což může vyvolat obavy ze zkreslení (biasů) a dalších ‚vad‘ AI, které je přirozeně nutné monitorovat,“ uvádí Vladislav Severa, vedoucí partner týmu pokročilé datové analýzy ve společnosti EY.

Za hlavní překážky implementace AI považuje více než 80 % vedoucích pracovníků kvalitu dat, dostupnost údajů a nedostatek kvalifikovaných pracovníků. U uživatelů převážně autonomních systémů umělé inteligence je situace mírně odlišná. V tomto případě spočívá dle zhruba čtyř pětin dotázaných hlavní problém v otázce důvěry a následně v osvojení si příslušných technologií.

Zástupci finančních institucí očekávají, že AI nahradí do roku 2030 téměř 9 % všech pracovních míst ve své organizaci, zatímco ve fintechových společnostech se očekává, že AI rozšíří svou pracovní sílu o 19 %. V rámci zkoumaného vzorku to znamená odhadované čisté snížení přibližně o 336 000 pracovních míst ve finančních institucích a zvýšení o 37 700 pracovních míst ve fintechových společnostech.