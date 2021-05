Útraty za veřejné cloudové služby raketově porostou

Globální investice do cloudových služeb rostou, a to i navzdory nepříznivým makroekonomickým podmínkám způsobených pandemií koronaviru. Největším tržním segmentem z veřejných cloudových služeb zůstávají řešení SaaS (Software jako služba).

Útraty za ně by letos podle společnosti Gartner měly dosáhnout 122,6 miliardy dolarů, o 19,3 % více než vloni. Podobný meziroční nárůst by pak měl vykázat i rok 2022. SaaS je využívání softwaru a aplikací umístěných v cloudu, kdy si uživatelé do svých počítačů nic neinstalují.

„Tento systém je velmi často využíván i v České republice. Pro uživatele je hlavní výhodou absence vyšší počáteční investice na pořízení softwaru a pro vývojáře je výhodou eliminace neoprávněného využívání softwaru a jeho padělání. SaaS je možné přirovnat k operativnímu leasingu. Uživatelé platí menší částky za čas, kdy software využívají,“ uvádí Adam Koudela z firmy Xevos, specializující se na cloudová řešení, a dodává: „Vzhledem k širokému spektru výhod je jen otázkou času, kdy bude cloud využívat většina firem a organizací“.

Nejvyšší meziroční nárůst poptávky by letos u cloudových služeb měl vygenerovat zájem o řešení DaaS (Virtualizace počítačů), a to 67,7 %. Útraty za tato řešení vloni celosvětově činily 1,2 miliardy dolarů a letos by měly dosáhnout dvou miliard.

Druhým nejrychleji rostoucím typem cloudových služeb by letos podle společnosti Gartner mělo být řešení IaaS (Infrastruktura jako služba). Tržby by v tomto případě měly meziročně vzrůst o 38,5 % z 59,2 miliardy dolarů na 82 miliard. IaaS představuje pronájem hardwaru - škálovatelné infrastruktury, kdy koncový uživatel platí za množství uložených dat nebo využití procesoru.

Důvodem celosvětové migrace firemních dat do cloudu je podle Koudely kromě snižování firemních nákladů také hlavně kyberbezpečnost, protože firemní data v cloudu jsou pro hackery hůře dostupná než data v klasických úložištích. Podle společnosti IDC útraty v České republice za cloudové služby v roce 2019 činily 433,1 milionu dolarů.