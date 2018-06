Výzvy pro IT oddělení v 21. století

Podle předpokladů společnosti Gartner se roční globální výdaje na IT v tomto roce zvýší o 4,5 % na celkových 3,7 bilionu dolarů. Navzdory tomu, že 76 % vedoucích IT pracovníků v Evropě plánuje v příštích 12 měsících čerpat vyšší rozpočet, nejnovější výzkum společnosti Toshiba ukázal, že investiční priority se příliš nemění. I dnes se zaměřují na stejné oblasti jako před dvěma lety - zabezpečení dat, využití cloudových technologií a zvýšení produktivity s využitím nových IT řešení.

Navzdory rychlému vývoji se oblast IT musí potýkat s hledáním řešení základních problémů, které se na první pohled jeví v čase jako stále stejné. Pokud se však zaměříme například na oblast zabezpečení dat, zjistíme, že se požadavky během uplynulých dvou let výrazně změnily. Souvisí to s rostoucím počtem mobilních pracovníků, novými legislativními tlaky z pohledu GDPR i s vyspělejšími kybernetickými hrozbami. Zabezpečení obecně však zůstává jednou z investičních priorit.

Podle StrategyAnalytics bude do roku 2022 využívat mobilní práci celosvětově více než 42 % pracovníků (1,87 miliard lidí). Společnost SonicWall přitom zaznamenala během roku 2017 nárůst útoků malwaru o 18,4 % a nárůst počtu ransomwarových útoků o více než 100 procent, což souvisí s neustálou změnou taktiky kyberzločinců. Tyto statistiky podtrhují, že cloudová řešení zaměřující se jak na zvýšení produktivity a bezpečnosti mobilní práce, tak i samotné zabezpečení dat zůstávají klíčovými prioritami pro 62 % (zabezpečení), respektive 58 % (cloudové služby) vedoucích IT pracovníků.

To však neznamená, že se společnosti nezajímají o inovace. Podle společnosti Gartner bude do roku 2020 nějakým způsobem pracovat s IoT technologií až 95 % nově navržené elektroniky. Podle údajů, které máme k dispozici, využívá již nyní více než pětina společností technologie IoT nebo M2M. V době, kdy neustále roste počet mobilních pracovníků, nelze provozní výhody těchto řešení opomíjet. Třetí nejdůležitější investiční prioritou pro nadcházejících 12 měsíců je zvýšení produktivity prostřednictvím IT. 43 % vedoucích IT pracovníků se domnívá, že tohoto cíle je možné dosáhnout pomocí inovativních nástrojů, jakými jsou například IoT řešení.

Otevírá se tak cesta k zavádění nových technologií, jako jsou nositelná zařízení, především pak inteligentní brýle. Zrychlování pracovních procesů vede společnosti k rostoucí snaze začlenit tyto prvky do podnikových řešení. Nasazení chytrých brýlí podporuje také nástup 5G, vývoj řešení založených na Windows 10, které lze snadno integrovat do stávající IT architektury, a také další inovace asistované a rozšířené reality. 82 % organizací předpokládá, že chytré brýle nasadí do provozu během příštích 3 let.

Windows 10 umožnily společnostem lépe integrovat nová zařízení do IT infrastruktury a získat tak bezpečný, efektivní a mobilně využitelný způsob pro sběr a analýzu dat. Přístup vycházející z edge computing urychluje výpočetní procesy tím, že většinu dat zpracovává již u jejich zdroje, filtruje pouze nejrelevantnější informace a snižuje objem dat posílaných dále do cloudu. Edge zařízení poskytují navíc vysokou míru zabezpečení, protože data před odesláním do jádra sítě lokálně šifrují.

IT oddělení čelí v době IoT výzvám v podobě digitální přeměny společností, masového nárůstu mobility a práce s narůstajícím množstvím dat. Neexistuje však univerzální přístup ani řešení. Společnosti musí neustále vyhodnocovat hrozby a zároveň být otevřené novým technologiím, které jim pomohou zvýšit efektivitu při zachování maximální bezpečnosti.

Autorka je B2B Account Manager CSEE Regions divize Client Solutions ve společnosti Toshiba