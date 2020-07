Za IT se ve světě utratí o 7,3 % méně, v Česku tak dramaticky nebude

Celosvětové výdaje na IT dosáhnou podle nejnovějších odhadů analytiků společnosti Gartner v letošním roce úrovně 3,5 bilionu dolarů, což představuje pokles o 7,3 % oproti roku 2019. Jejich „zotavení“ ale bude hladší než v případě většiny ekonomik.

„V letošním roce očekáváme celkově prudký pokles IT výdajů, jejich následné zotavení ale bude rychlejší a plynulejší než v případě ekonomiky samotné,“ říká viceprezident Gartneru John-David Lovelock. „Podniky se nicméně nebudou moci vrátit ke svým někdejším procesům, jež jsou často neaktuální poté, co pandemie narušila hlavní zdroje jejich příjmů. Ať už jde o kina, nebo banky, COVID-19 donutil firmy k nebývalé kreativitě a snaze o přežití bez nutnosti nabízet služby či zážitky fyzické povahy. Zejména CIO v odvětvích, která jsou postižena nedostatkem hotových peněz, by se měli zaměřit na to, jak digitalizovat ve vyšší míře, než jakou plánovali na počátku letošního roku.“

Celkové výdaje na IT dosáhnou v letošním roce objemu 3,5 bilionu dolarů – k poklesu přitom dojde ve všech segmentech (viz tabulka 1). Nejhůře bude postižen trh zařízení, na něž především dopadne letošní omezování výdajů. Výdaje na zařízení by tak měly v roce 2020 celosvětově klesnout o 16,1 %. Práce z domova sice způsobila přechodný nárůst prodejů ve chvíli, kdy podniky zaváděly opatření pro udržení provozu během karantény, nicméně výdaje na zařízení se v nejbližších letech nevrátí na úroveň roku 2019.

Odhad vývoje globálních výdajů na IT (miliony dolarů)

2019 výdaje 2019 změna (%) 2020 výdaje 2020 změna (%) 2021 výdaje 2021 změna (%) Systémy datových center 210 053 0,6 188 365 -10,3 200 094 6,2 Podnikový SW 476 687 11,7 449 506 -5,7 482 666 7,4 Zařízení 711 525 -0,3 596 914 -16,1 611 303 2,4 IT služby 1 040 263 4,8 969 438 -6,8 1 023 179 5,5 Komunikační služby 1 372 236 -0,6 1 326 492 -3,3 1 366 419 3,0 Celkem IT 3 810 764 2,3 3 530 714 -7,3 3 683 661 4,3

Zdroj: Gartner (červenec 2020)

Analytici Gartneru očekávají, že reakce na pandemii bude mít obecně tři fáze – a s tím, jak nyní podniky budou vstupovat do fáze druhé, začnou důsledněji revidovat své IT projekty a omezovat související náklady. CIO tak budou tíhnout k rychlejšímu přechodu na model předplatného u řady produktů a služeb, aby omezili investiční výdaje. Oblasti jako je IaaS tak budou i v letošním roce patřit mezi růstové (+13,4 % v roce 2020 a +27,6 % v roce 2021). Stejně tak nejrůznější nástroje pro spolupráci budou patřit mezi růstové subsegmenty, například videokonferenční cloudová řešení a služby porostou letos o 46,7 %.

„V případě uvolňování karanténních opatření a omezení se řadě podniku zlepší finanční kondice a omezení výdajů, včetně těch na IT, tak bude možné zčásti uvolnit,“ říká J.D. Lovelock. „Tato pauza a restart odsune růst z roku 2020 až na rok 2021, plynulé zotavení celosvětových IT výdajů bude ale do jisté míry překrývat velmi turbulentní situaci v některých zemích, oborech či tržních segmentech.“

V Česku bude situace podobná jako na globálním trhu – celkový očekávaný pokles výdajů na IT v letošním roce bude jen něco nižší (-6,5 %, na 209 miliard Kč), téměř bez propadu (-0,3 %) by měl být segment telekomunikačních služeb. Trh zařízení bude, podobně jako celosvětově, postižen nejvíce – v letošním roce se v Česku podle aktuálních odhadů propadne bezmála o 15 %, v dalším mírném poklesu či stagnaci bude pokračovat i v následujících letech. Ostatní kategorie IT výdajů by se měly v příštím roce v Česku vrátit k jednocifernému růstu, v případě software a IT služeb by pak v roce 2023 mohlo jít o růst až dvouciferný.