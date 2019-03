Za kolik se loni prodaly všechny mobily? Lidem chybí inovace

Celosvětové prodeje smartphonů byly i v roce 2018 silné, neboť přetrvává poptávka po prémiových modelech, která je tahounem celkového růstu. V číselném vyjádření se to rovná pětiprocentnímu zvýšení (522 miliardy USD). Globálně však poptávka po chytrých telefonech v roce 2018 klesla oproti roku 2017 o tři procenta na 1,44 miliardy kusů.

V loňském roce představovaly chytré telefony největší část výdajů na celosvětovém trhu technického spotřebního zboží. V roce 2019 se očekává nárůst o jedno procento. Údaje za Q4 2018 naznačují podobný trend. Celosvětově se prodalo zhruba 375 milionů smartphonů (v meziročním srovnání pokles o sedm procent), což představuje tržby na úrovni 144 miliard USD.

Tahounem růstu sice zůstávají prémiové modely, ale přetrvává nedostatek atraktivních inovací

V roce 2018 se přibližně 12 procent chytrých telefonů (oproti devíti procentům v roce 2017) prodávalo za cenu vyšší než 800 USD. Smartphony za středně vysoké ceny 150 - 400 USD představují i nadále důležitý segment se silnou konkurencí, jenž tvoří asi 46 procent smartphonů prodaných celosvětově v roce 2018 (o dvě procenta více než v roce 2017).

Poněkud tvrdé srovnání se silným čtvrtým kvartálem roku 2017 (od října do konce prosince 2018) ukazuje, že přetrvává nedostatek zajímavých a atraktivních inovací, což nadále prodlužuje dobu, po níž zákazníci nahrazují chytrý telefon novým modelem, a dostává průměrnou prodejní cenu pod značný tlak. Ta díky tomu poklesla o dvě procenta na průměrnou cenu 384 USD.

Technologická konvergence umožňuje silnější zážitky

Studie GfK Concumer Life Study ukazuje, že se mění spotřebitelské trendy, pokud jde o to, co lidé chtějí vlastnit. Nejenže „dávají přednost menšímu počtu zařízení lepší kvality", za něž zaplatí vyšší cenu, ale „více si cení zážitků nežli dobrého pocitu z toho, že něco vlastní". Takové inovace jako je vyšší kapacita paměti, větší display nebo fotoaparát s mnohonásobně vyšším počtem pixelů totiž představivost spotřebitelů nepodněcují a nezvyšují poptávku.

Igor Richter, expert GfK na telekomunikace, poznamenává: „Náš výzkum ukazuje, že i když se nové funkce chytrých telefonů dají co do výkonnosti srovnávat s výpočetní kapacitou laptopů, je zapotřebí tyto špičkové vlastnosti využít k nabídce nových, silnějších zážitků. Hry pro náročné jsou doménou průmyslu osobních počítačů a v současné době jsou hlavním tahounem růstu v této oblasti. Přesto však smartphone nabízí značný potenciál pro náročnější hry, který ovšem zatím zůstává nevyužitý. Nehledě na to, že v porovnání s PC jsou obrazovky smartphonů relativně malé, jejich rychlé čipy, displeje s výborným rozlišením a zvýšená kapacita baterií činí z chytrých telefonů ideální zařízení nabízející potřebný výkon pro vynikající herní zážitek za pochodu. Tím se vysvětluje, proč 55 procent majitelů smartphonů je v posledních 30 dnech využívalo k hraní her."

Základní nositelná elektronika v roce 2018 nadále silně rostla, neboť meziroční poptávka stoupla o 16 procent a hodnota prodejů vzrostla o 35 procent. O zvýšenou poptávku se postaral hlavně příchod chytrých hodinek se SIM kartou, jež tvoří největší část tržeb v kategorii základní nositelné elektroniky. Chytré hodinky se SIM kartou představovaly 17 procent hodnoty prodejů základní nositelné elektroniky, což je oproti roku 2017 o osm procent více.

Poptávka ve střední a východní Evropě a v rozvíjejících se asijských zemích* vyrovnává pokles v Číně jen částečně

Čínský trh spotřebovává většinu celosvětové produkce smartphonů a současně je domovem místních značek, které se stále více prodávají po celém světě. 40 procent produkce smartphonů čínských značek bylo v roce 2018 zakoupeno mimo Čínu, což je o 31 procent více než v roce 2016.

Nedávný pokles poptávky v Číně ve 4Q 2018 (meziročně o 19 procent) je značný (27 procent v objemu prodejů) a má významný dopad na globální výsledky. Pokračující růst poptávky v rozvíjejících se asijských zemích (meziročně plus 13 procent) a ve střední a východní Evropě (meziročně plus 3 procenta) vyrovnává pokles v Číně ze 4Q 2018 jen zčásti.