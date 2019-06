Citrix Intelligent Workspace

Sledujte 18. 6. naše online vysílání se špičkami

společnosti Citrix v ČR a SR

Živý přímý přenos o tom, jak jednoduchá může být digitální transformace



Zlepšete produktivitu podniku pomocí inteligentního digitálního pracoviště

Všichni dobře víme, že vynucený styl práce a složitá IT prostředí negativně ovlivňují naši produktivitu. Během rutinních úkonů jsme nuceni přecházet mezi jednotlivými aplikacemi, pamatovat si několikeré přihlašovací údaje, ztrácet čas vyhledáváním informací na různých místech, IT oddělení se v tomto světě potýkají s problémy výkonu, zabezpečení, atd.



V našem webcastu vám představíme Citrix Workspace. Řešení, které uživatelům nabízí plynulé pracovní prostředí bez ohledu na aplikaci, zařízení, síť nebo místo. Oddělení IT si současně zachovávají kontrolu nad mobilními, virtuálními a webovými aplikacemi a aplikacemi SaaS prostřednictvím jednoduchého a integrovaného řešení, poskytujícího nástroj pro efektivní práci.

Online živé vysílání proběhne v úterý 18. 6. od 10:00. Postačí jen stručná registrace na této stránce. Po vyplnění formuláře obdržíte e-mailem bližší instrukce.

Každý registrovaný účastník online streamingu, který s námi vydrží až do finiše, získá od společnosti Citrix originální dárek.



Pokud při registraci uvedete i své telefonní číslo, přijde vám včas upozornění v podobě SMS.

Těšíme se, že budete s námi,

Radan Dolejš

šéfredaktor Computerworldu