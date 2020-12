KPCS – místo, kde můžete najít svůj dream job

Pár základních údajů o společnosti KPCS CZ

KPCS CZ byla založena v roce 2005. Sídlo firmy je v Praze, jedna pobočka je v Ostravě a dvě pobočky se nacházejí v USA – v Los Angeles a v Las Vegas. Dnes má KPCS přes 70 certifikovaných konzultantů a své služby poskytuje v Evropě, Spojených státech amerických a v Kanadě. Zaměřuje se na Microsoft řešení, zejména cloudová.

Z pohledu značky zaměstnavatele je KPCS CZ velmi známá zejména v Microsoft komunitě, protože patří k nejvýznamnějším partnerům této společnosti a zaměstnává vysoký počet lidí s velmi ceněným titulem MVP (Most Valuable Professional). To ale vůbec neznamená, že v KPCS CZ nepřivítáme rádi také zaměstnance se znalostí jiných technologií. KPCS CZ je známá svým přátelským přístupem a téměř „rodinnou“ atmosférou, proto je důležité, aby kandidáti byli nakloněni stejným hodnotám.

„U nás v KPCS je to hlavně o lidech. Nechceme být velkou korporací, ale zato je naší ambicí patřit k těm nejlepším v našem oboru. Jsme skvělý tým s expertními znalostmi, pracujeme s motivací každého zaměstnance individuálně, tak aby mohl rozvíjet své silné stránky. Nové členy hledáme především podle potenciálu, který v nich spatřujeme. Děláme vše naplno a naším cílem je být vždy nejlepší, to je DNA naší společnosti.“

Z deníčku headhuntera

Situace v náborech ajťáků je řadu let prakticky pořád stejná. Poptávka vysoko převyšuje nabídku. Dobrého ajťáka musí společnost zaujmout. Ideální stav je, pokud má na firmu dobré reference, zajímá ho/ji, co dělá a ztotožňuje se s jejími hodnotami. To je první krok k tomu, že si potenciální kandidát a společnost na konci ve finále možná plácnou. Ale než k tomu dojde, je potřeba udělat mnoho jak na straně kandidáta, tak na straně firmy. Že je náborový proces a onboarding důležitý na obou stranách, není určitě potřeba zdůrazňovat. Kandidáti i firmy se vzájemně oťukávají, získávají a třídí si informace, hodnotí naplnění svých očekávání. KPCS CZ věnuje těmto procesům velkou pozornost a snaží se, aby každý kandidát získal pozitivní zkušenost. I když se samozřejmě může stát, že se třeba na konci náboru nebo ve zkušební době představy úplně nepotkají, je důležité, a to opět oboustranně, aby i z této, byť třeba krátkodobé spolupráce, měly obě strany dobrý pocit. V KPCS CZ jsou tyto kroky dobře promyšlené a firma má kandidátům opravdu co nabídnout. To je také jeden z důvodů, proč se nábory daří a každoroční hodnocení spokojenosti zaměstnanců je vždy velmi pozitivní.

Rozhodující ale samozřejmě je, co si myslí o náboru a onboardingu noví zaměstnanci společnosti KPCS.

Eda, delivery operations manager

Hned na úvod mě příjemně překvapil vstřícný a přátelský přístup. Po úvodním telefonickém pohovoru, kdy jsme si upřesnili požadavky na nabízenou pozici, jsem byl pozván na osobní pohovor. Součástí byl i písemný test, kde jsem ocenil možnost pobavit se o jeho výsledku a obhájit své odpovědi. Další kolo pohovoru bylo již on-line a po oboustranné dohodě jsem obdržel nabídku, kterou jsem přijal. První den v novém zaměstnání je vždy víceméně stresující, ale u KPCS jsem se během chvíle cítil velmi příjemně, všichni noví kolegové byli přátelští, ochotní mi pomoci a poradit.

Saša, senior account manager

Onboarding i přes nepřízeň osudu (nouzový stav) probíhal pro mě překvapivě dobře. V první den mého nástupu byly všechny nástupní papíry připravené, přístupová hesla do interních systémů zadaná a k dispozici, notebook připraven a nainstalován a v kanceláři bylo i přítomných pár kolegů nezbytných pro nástup nového zaměstnance – IT specialista pro základní zaškolení a první orientaci a kolegyně z HR. A k tomu výborná káva.