11 500 Kč a víc za PlayStation 5. Je to příliš?

Magazín Bloomberg Technology přišel se zprávou týkající se ceny nové generace konzole PlayStation, která vzbudila pozdvižení napříč herním světem. Nejedná se přitom o cenu, kterou zaplatí kupující, ale cenu, kterou výrobce Sony platí za jednu konzoli. Ta údajně vychází na 450 dolarů za kus, tedy v přepočtu víc než 10 tisíc korun. Pokud by byla tato informace pravdivá, těžko si představit, že by konečná cena pro zákazníka byla nižší než 600 nebo dokonce 500 dolarů. Sice jde jen o spekulaci, herní komunitu však nadzvedla ze židle.

Pochopitelně, finanční možnost každého hráče jsou odlišné, ale 500 dolarů (cca 11 500 Kč) jednorázově působí jako vysoká suma. Rozhodně vyšší, než na jakou jsme byli u nových konzolí zvyklí v minulosti. Je však vysoká v době, kdy kvalitní herní PC stojí řádově desítky tisíc korun, herní průmysl válcuje ten hudební i filmový a „áčkové“ hry pro konzole jdou běžně do prodeje za 1500 Kč a více? Byla by cena 500 dolarů nefér s ohledem na to, co má PlayStation 5 umět? Když se zamyslíte, výrobní náklady ve výši 450 dolarů za kus vlastně až tak vysoké nejsou. Naopak.

I když, pravda také je, že o technických specifikacích, ať už nového PlayStationu či konkurenčního Xboxu zatím mnoho nevíme. Jisté je, že oba mají být postavené na ultra-rychlých SSD, které mají předčit cokoliv je v současnosti dostupného pro PC. Víme taky, že AMD pro ně vyvinulo speciální čipy podporující ray tracing, takže bychom je mohli přirovnat například k GeForce RTX 2060 nebo RTX 2060 Super. Cena SSD disků sice v posledních letech dost poklesla, kapacita 1TB však stále vyjde na 100 až 150 dolarů. Zmiňované grafické karty na 300 dolarů a víc, takže už teď jsme na 450 dolarech, aniž bychom počítali CPU, motherboard, case, větráky, RAM nebo Blu-ray mechaniku. Pochopitelně spekulujeme s maloobchodními cenami, zatímco výrobce může kalkulovat s OEM cenami, ale přesto… Když jsme před časem pokusně stavěli PC, které by bylo srovnatelné s Xbox One X, vyšlo nás téměř o polovinu dráž oproti konzoli. Je tedy 450 dolarů za kus opravdu mnoho?

Jestli se shodneme na počtech, možná vás obratem napadne, zda má vůbec význam do nové konzole investovat. Znamená větší a výkonnější také to, že přinese i lepší herní zážitky? Jinými slovy, potřebujeme PlayStation 5 a Xbox Series X, jestliže budou znamenat jen to, že budeme hrát lépe vypadající hry z PlayStationu 4 a Xbox One? Vždyť kolik skutečně revolučních her zatím poslední generace konzolí přinesla?

Je zjevné, že PlayStation 4 a Xbox One už narazily na svůj strop a zvlášť loňský rok přinesl několik her, které vypadají skvěle na PC, slušně na Xbox One X a PlayStationu 4, ovšem na původních modelech z roku 2013 už to taková sláva není. Koneckonců, původní Xbox One X a PlayStation 4 ani nikdy neměly být konzolemi, které budou relevantní po sedm let a už v době jejich vydání je výkonem předčily i středně výkonné počítače.

Až tedy Microsoft a Sony vydají novou generaci svých konzolí, raději ať jsou dražší, ale delší dobu konkurenceschopné. Porušení tradice zaváděcí ceny 400 dolarů sice řadu lidí pobouří a mnohé jistě odradí od okamžité koupě, až ale cena konzolí časem spadne, hráči je budou moct koupit s vědomím, že stále kupují relevantní zařízení.

Samozřejmě i tento text vychází ze spekulací a je klidně možné, že výrobci se vydají cestou pravidelných upgradů (jako třeba výrobci telefonů), ostatně, název Xbox Series X by tomu nasvědčoval. Je tedy klidně možné, že do světa pustí i levnější variantu konzolí pro ty, pro které bude cena 500 dolarů a více přece jen příliš vysoká. Velkou neznámou do let budoucích navíc stále představuje také hraní v cloudu pro ty, kteří doma nepotřebují mít špičkový hardware.

Tak či tak, 450 dolarů coby výrobní cena jednoho PlayStationu 5 se nám v současnosti nezdá příliš, zvlášť, jestli si svou kvalitu udrží i během následujících sedmi let. A nebo…?