3 tipy pro úsporu na tisku dokumentů

Zapotřebí je jich obrovské množství, a to v každodenním intervalu. Ne v každé kanceláři ale musejí platit za spotřební materiál spojený s tiskem horentní sumy. Že netušíte, jak byste měli šetřit, ale zároveň se nijak výrazně omezovat ve vaší práci? Pak jste na správné adrese. V tomto článku vám dáme hned 3 tipy, jež vaši práci do značné míry zefektivní.

Využívejte více elektronickou komunikaci

Ne všechny dokumenty se musejí nezbytně tisknout. Pokud si zařídíte třeba datovou schránku a domluvíte se s partnery na tom, že všechno budete posílat elektronicky, dostanete se úspoře v řádu klidně i několika stovek korun měsíčně. Tiskárnu samozřejmě mít budete, nicméně frekvence jejího použití se rapidně sníží.

Pořízení výkonné ekonomicky pracující tiskárny

Podívejte se na tiskárny, které máte aktuálně k dispozici! Jedná se o staré inkoustové modely? Pak je na čase pořídit tiskárny nové. Na trhu je spousta expresně a velmi ekonomicky pracujících laserových tiskáren. Ty jsou tou správnou odpovědí na otázku, jak ušetřit za tisk. Rozhodně si promyslete, zdali nezbytně potřebujete barevné modely. U laserové tiskárny počítejte s vyšší počáteční investicí, nicméně postupem času se peníze velmi rychle vrátí.

Kompatibilní tonery

Jestliže dojde v tiskárně náplň, pak automaticky zamíříte pro novou originální. Ano, vydrží minimálně stejnou dobu a množství dokumentů jako ta původní. To je ale jediné plus. Stejné kvality tisku dosáhnete také s kompatibilními tonery. Ty stojí přitom zlomek ceny. Vybrat si lze jak modely k inkoustovým, tak i laserovým tiskárnám. Ne, nebudete muset chodit nikam do kamenné prodejny či servisu. Stačí se podívat do velmi pestré nabídky na www.TonerPartner.cz. Určitě si tady vyberete, a to jen na základě udání modelu vaší tiskárny.