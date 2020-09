Aktualizace Chrome OS přináší „tlačítko na všechno“

Operační systém Chrome OS dělá další podstatné kroky vpřed. Z rozpačitých začátků se vyvinul v téměř všeobjímající webcentrickou platformu, která už není jen prodlouženou rukou Androidu. Spolu s ním přirozeně nabývají na významu též Chromebooky, z nichž se pomaličku stávají ultimátní zařízení pro práci s Googlem.

Firma jim věnovala jeden ze svých aktuálních blogových příspěvků. Nenápadný, ale zásadní, týkající se několika vylepšení. Mezi jinými přináší systém pro synchronizaci Wi-Fi hesel napříč zařízeními, zjednodušené rozhraní pro nastavení systému či praktičtější ovladač hlasitosti mikrofonu. A pak byl v příspěvku ještě jeden nenápadný odstaveček:

„Brzy budete moct v nastaveních vyhledávat skrz Launcher. Jde o velký krok k tomu učinit z Launcheru ,tlačítko na všechno‘. Naší vizí je vytvořit místo, ze kterého budete moct přistoupit k Vyhledávání, na Drive, k nastavením, aplikacím, lokálním složkám a tak dále. Do jediného místa napíšete, co hledáte, a váš Chromebook to pro vás najde.“

„Tlačítko na všechno“ – další logický krok pro platformu, která má ambici být „operačním systémem na všechno“. A ač se takové vylepšení Launcheru zdá na první pohled nenápadné či samozřejmé, způsob, jakým má potenciál zefektivnit vaši každodenní práci, může být zcela zásadní. Skrz jedno tlačítko/řádek budete moct:

- prohledávat web

- prohledávat místní úložiště

- prohledávat Disk

- prohledávat dokumenty, formuláře a prezentace v Dokumentech, Tabulkách a Prezentacích

- hledat systémová nastavení

- hledat aplikace, ať už nainstalované nebo v Google Play Storu

- úkolovat Google Asistenta

Přičemž pro ty, kteří už s Asistentem pracují, ať už na Androidu nebo na Chytrém displeji, může být poslední zmíněný bod dalším důležitým krokem v propojení používaných zařízení. Ačkoliv zatím má tato část jeden háček, a to v tom, že na většině současných Chromebooků je Asistent od Launcheru neprakticky oddělen; alespoň pokud jde o praktičnost a pohodlnost jeho aktivace. U Pixelbooků je Asistent do Launcheru integrován mnohem lépe a rozdíl v praktičnosti použití je zjevný.

Připočtěte k tomu dlouhodobý záměr Googlu udělat z Play Storu jednotný a všeobjímající nákupní prostor pro Chromebooky a máte zasazen další dílek do ekosystému Chrome OS, z něhož se stává místo, v němž se potkává to nejlepší z Googlu a formuje zcela novou uživatelskou zkušenost. A můžeme jen doufat, že se něčeho podobného dočká také Android.