Alder Lake – Ve znamení velkých změn?

Přestože Intel teprve ohlásil nový desktopový čip Rocket Lake-S, zraky počítačových nadšenců už se pomalu stáčejí na další z jeho es v rukávu: novou generaci CPU s kódovým označením Alder Lake, která by se měla objevit ještě v závěru roku. Aktuální info uniklé skrz portál Videocardz ukazuje, že nový procesor se ponese ve znamení zásadní designové změny.

Samotný Intel existenci Alder Lake oficiálně potvrdil loni, kdy zveřejnil i jeho letošní datum vydání. Původně to však nevypadalo na velké novinky. Procesor je postaven na hybridní architektuře jako loňský Lakefield, kterým byl vybaven Galaxy Book S od Samsungu, výkonnostně spíš mdlejší. Od Alder Lake se očekávalo víceméně totéž, teď se však zdá, že by mohl být mnohem zajímavější. Pojďme se podívat na to nejzásadnější ze zmíněného leaku.

Podstatně vyšší výkon

Portál Videocardz tvrdí, že se dostal k uniklé prezentaci Alder Lake, která slibuje o 20 % vyšší výkon při jednovláknových procesech a víc než dvojnásobný výkon při vícevláknových procesech. Kontext, v jakém je výkon prezentován, však není dostatečný, a tak není zřejmé, zda společnost nový čip porovnává s Rocket Lake, Tiger Lake anebo zmíněným Lakefieldem, který nastavil laťku relativně nízko. Intel nicméně už v minulosti naznačil, že v případě Alder Lake se zaměřil hlavně na výkon.

Generální manažer Intelu pro architekturu, grafiku a software, Raja Koduri, uvedl, že Alder Lake nabídne spojení neznámého počtu výkonnostně orientovaných jader Golden Cove a stejného počtu jader Gracemont. Dle uniklé prezentace by měl Alder Lake obsahovat osm od každého typu. Rovněž ukazuje, že součástí Alder Lake bude Xe-LP GPU, o níž společnost loni také hovořila.

Podpora DDR5

Pokud lze prezentaci Videocardz věřit, Alder Lake by měl být prvním čipem od Intelu s podporou DDR5 paměti. Konkrétně uvádí, že Alder Lake-S bude podporovat až DDR5-4800 a DDR4-3200, takže bude zvládat fungovat s pamětí DDR4, pokud však budete chtít využít jeho plný potenciál, bude třeba investovat do DDR5, což se může zdát přinejmenším zpočátku vzhledem k jejich dostupnosti a ceně maličko problematičtější.

Budoucnost s PCI Express 5.0

Dle Videocardz Alder Lake vyjde souběžně se sérií čipsetů řady 600, takže součástí bude nejen podpora paměti DDR5, ale také x16 PCI Express 5.0. Vzhledem k tomu, že Intel i AMD teprve nedávno představili podporu pro PCIe 4.0, podpora PCI Express 5.0 (PCIe 5.0) s až dvojnásobnou rychlostí, je spíš předpokladem a výhledem do budoucna.

Známý I/O

Alder Lake-S by měl zahrnovat tradiční možnosti konektivity, které Intel nabízí už několik generací. Krom podpory rozhraní Thunderbolt 4 také Wi-Fi 6E či paměti Intel Optane H20, což má ale svou cenu, kterou je…

Nový nekompatibilní socket i chladič

Intel s Alder Lake údajně přechází na nový socket LGA1700, který se stane základem příští generace procesorů, včetně nástupce Alder Lake-S, zatím jmenovaného jako Raptor Lake-S. Videocardz na něj upozorňuje s tím, že tvar socketu je změněný a chladiče pro stávající LGA1200 socket se tak stanou nejspíš nekompatibilní.

Z uvedeného vyplývá, že pokud budete chtít zodpovědně investovat do Alder Lake, bude třeba krom procesoru samotného pořídit i novou základovou desku, nejspíš i novou paměť a rychlejší SSD pro PCI Express 5.0 infrastrukturu. A jediná věc, která by takovou investici ospravedlnila, je výrazně vyšší výkon. Tak věřme, že Intel slibům, které jsou zatím jen na papíře, dostojí!