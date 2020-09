Amazon představil bezpečnostní dron pro domácnosti jako ze sci-fi

Amazon představil další z doplňků pro chytrou domácnost, respektive pro její zabezpečení: létají kameru/dron, která se automaticky aktivuje, jestliže její senzory zaznamenají pohyb potenciálního lupiče. Schopná je fungovat i v interiérech, ovšem pohybuje se jen v rámci jednoho podlaží. Mezi dalšími ohlášenými novinkami Amazonu jsou též nová služba pro online streaming videoher a otočná obrazovka aktivovaná hlasem.

Always Home Cam, jak se zmíněná bezpečnostní novinka jmenuje, je aktivní pouze tehdy, není-li nikdo doma. Jestliže zachytí signál vloupání, aktivuje se, na dálku upozorní majitele a ten může na svém mobilním telefonu sledovat dění uvnitř bytu. Samozřejmě se nabízí vztyčit varovný prst před Velkým bratrem, výrobce však ujišťuje, že zachování soukromí uživatelů byla jeho priorita a tak když prý kamera není aktivní, je zasazena v docku, ze kterého nemůže pořizovat žádné záznamy. Do prodeje půjde zařízení za 250 dolarů, tedy zhruba 5800 korun, ačkoliv zprvu jen v USA.

„Jde o ambiciózní počin, který spoustě lidem bude připadat jako vytržený ze sci-fi filmů,“ zhodnotil Always Home Cam pro BBC Ben Wood z konzultační společnosti CCS Insight. „Očekávám obrovský zájem ze strany technologických nadšenců, kteří se o nové technologie chytrých domácností zpravidla zajímají jako první. Určitě však podnítí i diskuzi týkající se soukromí a budoucí roli technologií v našich domovech.“ Sadu systémů pro zabezpečení domácností známou jako Ring, doplní také kamera určena pro automobily, monitorující okolní aktivity v momentě, kdy je auto zaparkované v klidovém režimu.

Další velká novinka od Amazonu se týká očekávaného ohlášení služby pro hraní videoher v cloudu, projektu Luna. Amazon slibuje, že jeho vlastní kanál Luna+ nabídne výběr starších titulů, jako jsou například Resident Evil: Biohazard, Sonic Mania nebo Metro: Exodus, a to za paušálních 6 dolarů měsíčně.

Kanál herní společnosti Ubisoft pak slibuje její tituly, včetně populární série Assassin´s Creed (cena zatím uvedena nebyla). Při spuštění má Luna fungovat s vlastním zařízením Fire TV, s počítači s Windows a MacOS, ale prostřednictvím prohlížeče také s iPhony a iPady. Amazon tak jde s Lunou do konkurenčního boje s googlovskou Stadií, která byla spuštěna zhruba před rokem, zatím se však zcela neuchytila. Mezi další podobné služby můžeme zařadit Xbox Games Pass, PlayStation Now, Apple Arcade či EA Play, ačkoliv Amazon má přece jen jednu výhodu, a to streamovací platformu Twitch, která může s propagací Luny pomoci.

A konečně, poslední novinky se týkají chytrých reproduktorů, respektive displejů. Echo i menší Echo Dot mají nejen nové designy, ale dokáží také rozpoznat, zda s nimi komunikuje dítě a tomu přizpůsobit své odpovědi. Díky novým procesorům pak prý zařízení dokáží reagovat rychleji. Interaktivní displej Echo Show se ve své nové verzi s označením 10 dokáže zase otáčet a sledovat pohyb uživatele. Čerstvě je jeho součástí také podpora pro videohovory přes Zoom a také pro Netflix. Navíc, virtuální asistentka Alexa by prý do svého projevu měla brzy začít zařazovat pauzy a znít tak přirozeněji.