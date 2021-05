AMD se oficiálně soustředí jen na prémiové produkty

Šéfka AMD Lisa Suová tento týden přiznala, co jsme beztak všichni věděli. V období kritického nedostatku komponentů společnost upřednostnila dodávky prémiových CPU a GPU, a tedy i vyšší prodejní marže.

Na dotaz Harlana Sura ze společnosti JP Morgan, položený na konferenci, kterou finanční gigant pořádal, zda by AMD mohlo na trh dodávat více produktů, pokud by na to měla potřebné výrobní kapacity, odpověděla Suová následovně: „Myslím, že jako většina firem zaměřených na polovodiče, můžeme potvrdit, že poptávka převyšuje nabídku. O tom není pochyb... Proto jsme určité segmenty odstavili na vedlejší kolej. Konkrétně ty levnější, namísto kterých jsme se soustředili na prémiové komerční a herní jednotky.“

Jde o nenápadné, ale nikoliv překvapivé přiznání. Procesory Ryzen 5000 byly na trh uvedeny loni v listopadu, přesto jejich distribuce kolísá. Obdobná situace panuje na trhu grafických karet. Suová však během konference vyjádřila víru, že výrobní kapacity firmy se budou během „následujících pár kvartálů“ zvyšovat a dostupnost produktů AMD se tím pádem zlepší.

Do té doby, pokud máte v plánu postavit či vylepšit si vlastní PC, aniž byste si udělali vítr v peněžence, můžete zvážit desátou nebo jedenáctou generaci procesorů Core od Intelu.