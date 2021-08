AMD: Situace s čipy zůstane po zbytek roku napjatá

Šéfka AMD Lisa Suová uvedla, že dodávky čipů pro AMD budou po zbytek letošního roku „napjaté“. Situace by se prý měla zlepšit příští rok. Během hodnocení výsledků druhého kvartálu rovněž zmínila, že firma spolu se svými partnery – výrobci polovodičových komponentů - pracuje tak, aby AMD mohla nadále „výrazně růst“.

Její vyjádření přišlo načasované do období, kdy konkurenční Intel varoval před pokračujícím nedostatkem čipů, což jsou slova, která Suová výslovně nepotvrdila, připustila však, že trh s PC čeká oslabení. A to zejména v návaznosti na boom loňského roku, který se přenesl ještě do začátku roku letošního, kdy se poptávka po nových počítačích významně zvedla a AMD během tohoto období významně posílila svoji tržní pozici.

„Předpokládáme, že náš PC byznys zůstane jak během první tak druhé poloviny roku spíš plošší,“ řekla Suová. „Držíme se však plánu představit příští rok novou generaci našich produktů, včetně Zen 4 procesorů vyráběných 5nm technologií a grafických procesorů RDNA 3.“

Co se týče finančních výsledků, AMD ve druhém kvartálu zaznamenala takřka dvojnásobné tržby oproti roku předchozímu, a to 3,85 miliardy dolarů, což dělá rekordní nárůst zisku, který činil 710 milionů dolarů, o 352 % více než ve stejném období loňského roku.

Největší podíl na tomto růstu měla s tržbami 2,25 miliardy dolarů divize Computing and Graphics, tedy v zásadě prodej procesorů Ryzen. AMD prý též prodala více prémiových GPU, což vedlo k nárůstu průměrné prodejní ceny těchto produktů. Divize Enterprise, Embedded a Semi-Custom si polepšila o 183 %, když zaznamenala tržby 1,6 miliardy dolarů. V té nejvíc bodovaly serverové procesory Epyc a také procesory dodávané do herních konzolí Xbox Series S/X a Sony PlayStation 5.

Originální text: