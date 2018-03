Apple chystá obří smartphone i levný model

Zapůsobit chce společnost jak na zákazníky toužící po univerzálnosti phabletů, tak také na ty, kteří by si přáli levnější verzi iPhonu X, popisuje ve svém článku agentura Bloomberg.

Apple už prý začal s testováním u svých dodavatelů, nové modely telefonů by měla firma oznámit na podzim. Ty se však stále mohou změnit, sdělily Bloombergu lidé blízcí Applu, kteří však nechtěli být jmenováni.

I přes velká očekávání se iPhone X nestal takovým úspěchem, jaký mnozí novináři a fanoušci firmy očekávali. Apple prodal celkem 77,3 miliony iPhonů X v posledním kvartálu roku 2017, což je horší než předpověď analytiků: ti firmě přisuzovali 80,2 prodaných kusů.

Některé zákazníky mohla odehnat cenovka 1000 dolarů, která je o dost vyšší než u iPhonu 8, přestože nový model nenabízí mnoho revolučních novinek.

Nyní hodlá iPhone nabídnout různé modely telefonů pro každou sortu zákazníku.

„Jde o hodně,“ říká Gene Munster, spoluzakladatel Loup Ventures a dlouholetý pozorovatel Applu. „Když se viditelný zvýší velikost displeje, lidé si ve velkém kupují nové mobily. To jsme viděli už u iPhonu 6 a myslíme se, že obdobná situace nastane i v tomto případě.“

Věří, že nový iPhone si koupí více než 10 % stávajících majitelů. „Trh uvidí největší skok v prodejích pravděpodobně v Asii,“ popisuje. „V Asii je spousta zákazníků s jediným zařízením a ti mají velké telefony rádi.“

Mluvčí Applu odmítla na informace Bloombergu reagovat.

S téměř 6,5palcovou obrazovkou bude nový mobil Applu jedním z největších mainstreamových chytrých telefonů na trhu. Zatímco tělo mobilu bude v obdobné velikosti jako iPhone 8 Plus, displej se výrazně zvětší díky tomu, že bude sahat až po okraje mobilu.

Na displeji velikostí srovnatelné s malým tabletem by uživatelé mohli snáze psát e-maily nebo zkoumat různé tabulky či texty. Pro některé aplikace bude pravděpodobně dostupný i mód dělené obrazovky.

Je však možné, že se „obří iPhone“ podepíše na prodejích iPadu.

Kódové označení je podle informací Bloombergu D33, některé prototypy mají rozlišení 1242 x 2688 – to by byla podobná ostrost jako u iPhonu X. Apple pravděpodobně pro displej samotný využije OLED technologii. Jako iPhone X by rovněž měl zahrnovat technologii Face ID.

Připravuje se také údajně vylepšení současného iPhonu X s označením D32. Oba mobily by měly využívat A12 procesory příští generace a zahrnovat mají také okraje z nerezové oceli.

Vrátit se má i populární zlatá barva krytu, to však není jisté, podobně jako možnost dual-SIM verzí mobilů. Je také možné, že společnost počká na technologie E-SIM, která umožní využívat jednu SIM kartu na vícero sítí.

Dostanou také aktualizovaný operační systém, pravděpodobně jím bude iOS 12.