Apple iPad Air je zpět, mini přichází v novém. Má cenu se jimi zabývat?

Apple představuje novou řadu iPadů a zdá se, že se rozhodl pro „retro styl“. Návrat hlásí iPad Air, doprovází ho nový iPad mini, který se tak dočkal nové verze po víc než tři a půl letech.

Nový iPad Air v zásadě nahrazuje 10,5 palcový iPad Pro a přináší několik změn, které by měly snížit jeho cenu z 649 na 499 dolarů. Velikostí je sice stejný, displeji však chybí technologie ProMotion, zadní 12MP fotoaparát byl nahrazen 8MP. Naopak co iPadu Air nechybí, je sluchátkový jack, krom toho podporuje první generaci Apple Pencil a pochlubit se může také novější verzí procesoru A12 Bionic.

Vedle toho nový iPad mini přichází bez číselného dodatku, vzhledem se však nemění. Displej je stejně velký, ačkoliv zobrazení je posíleno technologií True Tone a nabízí širší barevnou škálu. Stejně jako iPad Air také iPad mini je vybaven novějším procesorem a podporou Pencilu, krom toho skýtá větší úložnou kapacitu, a to až 256 GB.

Oba modely jsou už k okamžité koupi, ačkoliv novinky možná nejsou tím, po čem by měli uživatelé toužit. Jejich jmenné rozlišení je celkem jasné, cenová politka Applu už méně. Takhle si stojí nové modely:

- iPad 32GB: $329

- iPad mini 64GB: $399

- iPad 128GB: $429

- iPad Air 64GB: $499

- iPad mini 256GB: $549

- iPad Air 256GB: $649

A takhle si stojí ty staré:

- iPad 32GB: $329

- iPad mini 4 128GB: $399

- iPad 128GB: $429

- iPad Pro 10.5-inch 64GB: $649

- iPad Pro 10.5-inch 256GB: $799

Nehledě na zbytečnou složitost portfolia, iPad mini stále vyčnívá, ač ne nutně v dobrém. Jako jeden z nejpopulárnějších tabletů Applu bude fanoušky nepochybně chválena i jeho nová podoba, i když ani navzdory novinkám nepůsobí jako zrovna výhodná koupě.

Za prvé, ve srovnání s iPad mini 4 zaplatíte stejnou cenu za poloviční objem úložného prostoru, ale co víc, je dražší než 9,7 palcový iPad, přestože nabízí podstatně menší zobrazovací plochu. Ano, specifikace z něj dělají v zásadě stejný tablet jako je 10,5 palcový model jen v menším provedení, většinu zákazníků však nezajímají inženýrské svízele zmenšování komponent. Pro většinu je zásadní fakt, že zaplatí víc peněz za menší zařízení.

Apple by přitom mohl tomuto rozčarování snadno předejít navýšením kapacity 9,7 palcového iPadu na 64 GB a jeho zdražením na $349 a snížením ceny verze mini na $329. Navíc, iPad mini by fungoval stejně dobře s procesorem A10 Fusion, který je koneckoneců v iPadu, a iPad Air by tak vycházel jako výkonnější zařízení.

Místo toho se ale ve skutečnosti příliš nemění – 9,7 palcový iPad stále představuje nejvýhodnější nabídku, iPad mini je pořád stejně drahý a iPad Air se nachází někde mezi a vlastně nikde. Je o něco větší než základní iPad, chybí mu však „pro“ funkce modelu, který má nahradit, nemá ani USB-C a ve srovnání s iPadem Pro působí zastarale.

Takže víc než cokoliv jiného, nová sestava budí dojem prostředku k ospravedlnění vysokých cen iPadů Pro, rozhodně ne jako promyšlený refresh základní nabídky iPadů. Výběr mezi applovskými tablety ve finále je sice v současnosti dvojnásobný, dá se však předpokládat, že velká část zákazníků si koupí ten, pro který by se rozhodla už minulý týden.